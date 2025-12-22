Tragičan kraj potrage: Lovci u voćnjaku pronašli tijelo žene

Izvor:
U nedjelju popodne, u voćnjaku u naselju Zaklopača kod Grocke, pronađeno je beživotno tijelo starije ženske osobe.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je riječ o R. V. (79), čiji je nestanak porodica prijavila policiji prije više od mjesec dana.
Tijelo su, prema saznanjima, pronašli lovci koji su tuda prolazili i odmah obavijestili policiju. Na lice mjesta izašle su policijske ekipe koje su obavile uviđaj.
Podsjećamo, porodica nesrećne žene prijavila je njen nestanak početkom novembra. Od tada se za njom tragalo, a apel za pomoć u potrazi dijeljen je i putem društvenih mreža. Nažalost, potraga je dobila tragičan epilog u ataru sela Zaklopača.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, tijelo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.
Obdukcija će utvrditi tačan uzrok smrti, kao i zvaničnu potvrdu identiteta.
