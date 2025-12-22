Logo
Large banner

Tragičan kraj potrage: Lovci u voćnjaku pronašli tijelo žene

Izvor:

Telegraf

22.12.2025

11:47

Komentari:

0
Трагичан крај потраге: Ловци у воћњаку пронашли тијело жене
Foto: ATV

U nedjelju popodne, u voćnjaku u naselju Zaklopača kod Grocke, pronađeno je beživotno tijelo starije ženske osobe.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je riječ o R. V. (79), čiji je nestanak porodica prijavila policiji prije više od mjesec dana.

Судница, чекић

Svijet

Član bande osuđen na 1.335 godina zatvora

Tijelo su, prema saznanjima, pronašli lovci koji su tuda prolazili i odmah obavijestili policiju. Na lice mjesta izašle su policijske ekipe koje su obavile uviđaj.

Podsjećamo, porodica nesrećne žene prijavila je njen nestanak početkom novembra. Od tada se za njom tragalo, a apel za pomoć u potrazi dijeljen je i putem društvenih mreža. Nažalost, potraga je dobila tragičan epilog u ataru sela Zaklopača.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, tijelo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

miljana kulic sc jt

Scena

Miljana Kulić hitno primljena u Urgentni centar

Obdukcija će utvrditi tačan uzrok smrti, kao i zvaničnu potvrdu identiteta.

Podijeli:

Tagovi:

pronađeno tijelo

Grocka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ЦИК донио наредбу о отварању верификационе вреће

BiH

CIK donio naredbu o otvaranju verifikacione vreće

56 min

1
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 25.683 пута

Republika Srpska

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj 1411 do sada pozvan 25.683 puta

58 min

0
Игокеа у Санкт Петербургу

Košarka

Zenit i Igokea ukrštaju koplja: ATV u Sankt Peterburgu

59 min

0
Крај године доноси финансијски благослов за ова 4 знака

Zanimljivosti

Kraj godine donosi finansijski blagoslov za ova 4 znaka

1 h

0

Više iz rubrike

Јевто Јевтић

Hronika

Snimljena sačekuša vođe navijača Jevte Jevtića: Oni zapucali, on ih gazi autom

1 h

0
Наоружан пушком пријетио у бањалучком кафићу

Hronika

Naoružan puškom prijetio u banjalučkom kafiću

1 h

0
Хапшење у Источном Сарајеву због дроге

Hronika

Hapšenje u Istočnom Sarajevu zbog droge

1 h

0
Шест повријеђених, једно малољетно: Нова тешка несрећа у Српској

Hronika

Šest povrijeđenih, jedno maloljetno: Nova teška nesreća u Srpskoj

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

Kolika je prosječna plata u Srpskoj?

12

36

Proglašena najotrovija namirnica za 2026. godinu: Konzumiramo je gotovo svakodnevno

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner