Zenit i Igokea ukrštaju koplja: ATV u Sankt Peterburgu

Košarkaši Zenita i Igokee sastaće se u utorak u Sankt Peterburgu u utakmici Winline Basket kupa, a ekipa ATV je na licu mjesta.

Letom iz Beograda, Aleksandrovčani su stigli u Rusiju gdje ih očekuje novi težak ispit.

Trener Nenad Stefanović dao je igračima slobodnu nedjelju pa će prvi trening u Sigur areni imati u terminu utakmice.

Zenit ovaj meč dočekuje nakon poraza od Uniksa koji važi za jednog od najvećih rivala.