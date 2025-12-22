Logo
Large banner

Zenit i Igokea ukrštaju koplja: ATV u Sankt Peterburgu

Izvor:

ATV

22.12.2025

11:39

Komentari:

0
Игокеа у Санкт Петербургу
Foto: ATV

Košarkaši Zenita i Igokee sastaće se u utorak u Sankt Peterburgu u utakmici Winline Basket kupa, a ekipa ATV je na licu mjesta.

Letom iz Beograda, Aleksandrovčani su stigli u Rusiju gdje ih očekuje novi težak ispit.

Trener Nenad Stefanović dao je igračima slobodnu nedjelju pa će prvi trening u Sigur areni imati u terminu utakmice.

Zenit ovaj meč dočekuje nakon poraza od Uniksa koji važi za jednog od najvećih rivala.

Podijeli:

Tagovi:

KK Igokea

Igokea

Zenit

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Денвер због Јокића пише на ћирилици

Košarka

Denver zbog Jokića piše na ćirilici

3 h

0
Ненад Стефановић

Košarka

Stefanović: Ponosan sam na tim, zaslužena pobjeda

1 d

0
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана

Košarka

Obradovićev asistent otkrio sve detalje odlaska Žoca iz Partizana

1 d

0
Лоша партија Јокића: Србин ипак најбољи у катастрофи Денвера

Košarka

Loša partija Jokića: Srbin ipak najbolji u katastrofi Denvera

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

12

23

Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju

12

17

Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner