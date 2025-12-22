Zenit i Igokea ukrštaju koplja: ATV u Sankt Peterburgu

Izvor:
Košarkaši Zenita i Igokee sastaće se u utorak u Sankt Peterburgu u utakmici Winline Basket kupa, a ekipa ATV je na licu mjesta.
Letom iz Beograda, Aleksandrovčani su stigli u Rusiju gdje ih očekuje novi težak ispit.
Trener Nenad Stefanović dao je igračima slobodnu nedjelju pa će prvi trening u Sigur areni imati u terminu utakmice.
Zenit ovaj meč dočekuje nakon poraza od Uniksa koji važi za jednog od najvećih rivala.
