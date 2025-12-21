Obradovićev asistent otkrio sve detalje odlaska Žoca iz Partizana

Situacija u Partizanu postaje sve teža, a nakon debakla u Kaunasu crno-bijeli se nalaze u jednom od najtežih trenutaka posljednjih godina.

Poslije odlaska Željka Obradovića, njegov dugogodišnji asistent Đozep Marija Iskijerdo dao je opširan intervju za "3Cat" i otkrio brojne detalje koji se tiču situacije u klubu.

On je na početku otkrio šta trenutno radi, ali i nagovijestio kada je Obradović počeo da razmišlja o ostavci.

"Nije ovo ono što smo željeli, ali u svemu lošem pokušavam da izvučem pozitivnu stranu. Kao što sam rekao, trinaest godina sam bio van kuće, ako izuzmemo period pandemije. Sada koristim priliku da budem kod kuće sa svojom porodicom", rekao je.

Kaže i da je još mjesec dana prije zvaničnog odlaska Željko Obradović počeo da priča o tome.

"To je bila slijepa ulica. To je bio jedini način da prestanemo da patimo jer drugačiji kraj nije bio moguć. Zapravo, mjesec dana prije ostavke, prije povlačenja, on mi je već rekao da ćemo, ako stvari ne budu išle dobro, napustiti klub. Htio je da trener koji dođe ima vremena tokom FIBA prozora, a upravo tada je Željko i podnio ostavku, kako bi taj novi čovjek mogao da pripremi ekipu. Rekao je da ćemo morati da prekinemo ako se situacija ne popravi", objasnio je on.

Odnos sa igračima

Iskjerdo je govorio i o odnosu koji su igrači imali sa Obradovićem.

"Mora se reći da nove generacije imaju vrijednosti, etičke i moralne principe, kao i odnos prema radu i trudu koji su veoma različiti od onoga što je postojalo prije nekoliko godina. Situacija je postala takva da o njoj nije moglo da se pregovara, jednostavno nije bilo izlaza. Opcije su bile ili da se najuri ne znam koliko igrača, što Željko nije htio jer nije želio da troši novac kluba, ili da mi odemo. Želio je da neko drugi, ko ima više snage da preokrene situaciju, to i uradi", ispričao je on.

Kako ističe: "igrači nisu znali šta je Partizan".

"Vjerovatno je, više nego to da li su Amerikanci ili nisu, uticalo to što su to bili igrači koji ne znaju šta je Partizan, šta je Željko Obradović, šta je Evroliga, Evropa, Srbija ili Beograd. Bez obzira na nacionalnost, problem je bio nepoznavanje mjesta na kom se nalaze. Nije riječ o jednom ili dva igrača. Postojala je grupa igrača koja se nije slagala ili im se nije dopadao način na koji je Željko vodio ekipu i to su jasno pokazivali".

Navodi i da je Obradović zamolio dobar dio stručnog štaba da ostane u Partizanu.

"Odmah nakon poraza, načina na koji smo izgubili od Panatinaikosa, što je bio dan kada smo prelomili, on je nama u stručnom štabu rekao da će tu stati i da je tu kraj. Rekao nam je da mi imamo ugovore i da moramo da nastavimo, zamolio nas je da ostanemo, a ja sam mu odgovorio da ako ode, oni pobjeđuju. Rekao sam mu da istjera koga god treba da istjera i da idemo dalje, jer to možemo da izvučemo. On mi je rekao da neće. I kako vrijeme prolazi, svakim danom sam sve sigurniji i ubjeđeniji da je to bilo jedino rješenje".

Obradović i Partizan

Opisao je i odnos Obradovića prema Partizanu.

"Taj klub Partizan, to je njegov život. Bio je kod kuće sa prijateljima u Beogradu, vratio se poslije 30 godina provedenih napolju. To je klub u kom se formirao kao čovjek i kao igrač, pored kluba iz grada u kom je rođen, Borca iz Čačka. Partizan je za njega predstavljao sve. Sve to je uradio sa mnogo muke, sa ogromnom teskobom. Situacija je postala takva da je počeo da gubi zdravlje. Svakog dana sam vidio da je zdravstveno sve lošije. Govorio mi je da mnogo pati. Rekao je da ni njegova porodica, ni ljudi oko njega, a ni on sam ne zaslužuju da toliko pati. Zato je odlučio da prekinemo i da neko drugi, sa svežijom krvlju, to gura dalje".

Željkov asistent je odgovorio i na pitanje o tome gdje će najtrofejniji trener Evrope nastaviti karijeru.

"On u ovom trenutku nije razmišljao o tome. Sada samo misli o tome kako da se odmori i bude sa porodicom. Ja mu govorim da on ne zaslužuje ovakav kraj i da bi trebalo da osvoji desetu Evroligu, Kup šampiona, kako god to želiš da nazoveš, pa tek onda, ako hoće, neka ostavi sve. Mislim da on ne zaslužuje da završi na ovaj način. To je ono što sam mu ja rekao. Trenutno on nije u tom stanju. Zapravo, rekli smo da ćemo ovu godinu definitivno iskoristiti za odmor i nismo razmišljali ni o čemu drugom. Ja moram da radim, očigledno, ali on, ako smatra da ne treba više, osvojio je sve toliko puta da nema šta da dokazuje. Više je stvar u načinu na koji je otišao, nego u samom odlasku", rekao je.

Kao novi trener Partizana pominje se Đoan Penjaroja, što za Iskijerda nije iznenađenje.

"Mene u ovom svijetu više ništa ne iznenađuje. U svijetu profesionalnog sporta, a u košarci posebno, ništa me ne čudi. Zapravo, mislim da ga predstavljaju u ponedjeljak. Pa, želim mu sve najbolje. Naići će na nevjerovatne navijače. Koliko god ja to pričao ili objašnjavao, to nema veze sa stvarnošću dok se ne doživi. Kada se nađeš tamo, naježiš se. To je drugi nivo. To je neuporediv spektakl. Kako navijaju, kako guraju ekipu, kako žive i osjećaju klub. I Đoanu i Partizanu želim sve najbolje, naravno", podvukao je španski stručnjak, prenosi "Telegraf".