Vaso Bakočević brutalno nokautiran - javio se iz Urgentnog

MMA borac Vaso Bakočević doživio je brutalan nokaut sinoć, 20. decembra, u "Morači" u Podgorici, protiv Poljaka Artura Sovinskog, koji je odnio pobjedu poslije samo nekoliko sekundi.

Zadao je Poljak dva brza, ali direktna udarca Bakočeviću od čega ovaj nije mogao da se oporavi.

Nakon toga u hodniku je držao i kesu sa ledom na svom licu kako bi ublažio bol.

Oglasio se Vaso

U međuvremenu je stigla informacija da je poznati MMA borac završio i u Urgentnom centru, a on je to i sam potvrdio putem svoje društvene mreže "Instagram".

🇵🇱 Artur Sovinski je nokautirao Vasu Bakočevića za manje od minuta!

Meni izgleda da mu je nešto slomio u faci, izgledalo bolno#FNC26 pic.twitter.com/7z9RPETLAO — Kavez MMA (@KavezMma) December 20, 2025

Naime, on je objavio fotografiju sa skenera.

Otišao je da provjeri da li je sve kako treba nakon strašnih udaraca koje je pretrpio.

U komentaru je ostavio samo jednu rečenicu:

"Pukla tikva".

To je napisao uz emotikone, čime je indirektno poručio navijačima da se ne brinu, prenosi portal "Nezavisne".