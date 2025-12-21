Ni Banjaluka ni Sarajevo: Ovo je danas grad s najzagađenijim vazduhom

Tuzla jutros ima najzagađeniji vazduh u BiH sa indeksom kvaliteta od 135, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe.

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalom stanovništvu se ne preporučuje produženi boravak napolju, kao ni veće naprezanje, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci 100, Sarajevu i Visokom 94, Zenici, Kaknju, Maglaju i Travniku 83, a u Livnu 57, te je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.