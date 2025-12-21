Logo
Large banner

Sve više pacijenata na Pulmologiji zbog zagađenog vazduha

Izvor:

SRNA

21.12.2025

09:04

Komentari:

0
Све више пацијената на Пулмологији због загађеног ваздуха
Foto: ATV

Zagađenje vazduha je ovih dana uzrokovalo učestalije hospitalizacije građana na odjeljenje Pulmologije u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, rekla je Srni specijalista pneumoftiziolog-medicinski onkolog u ovoj bolnici Anita Kovačević.

Kovačevićeva je pojasnila da se najčešće građani javljaju sa simptomima kašlja, otežanog disanja, bola u grudima.

"Učestale su i pojave akutnih rinitisa i bronhitisa, pneumonija kao i pogoršanje bolesti kod pacijenata sa hroničnim bronhitisima i emfizemom pluća", dodala je Kovačevićeva.

Кирил Димитријев на састанку с Владимиром Путином

Svijet

Putinov predstavnik: Pokušavaju da izazovu treći svjetski rat

Ona je navela da su građani Istočnog Sarajeva i ove godine izloženi povećanoj koncentraciji štetnih čestica u vazduhu, što može dovesti do pogoršanja ranijih hroničnih bolesti, ali i do pojave novih akutnih oboljenja.

Starijim osobama i maloj djeci je preporučila da ne borave dugo napolju, naročito u ranim jutarnjim i večernjim satima.

"Susrećemo se sa različitim štetnim česticama u vazduhu poput sumpor dioksida, azotnog dioksida, ugljen monoksida, ozona i drugima. Veličina ovih čestica je različita pa nam na nivou respiratornog trakta izaziva probleme počevši od nosa do malih disajnih puteva u plućima", rekla je Kovačevićeva.

Prema njenim riječima, najopasnije su čestice veličine ispod dva i po mikrona koje ulaze u dubinu disajnih puteva i tu se talože.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpska u sljedeću godinu ulazi s planom investicija od 4 milijarde KM

"Učestalim i ponavljanim udisanjem mogu da nastanu različite bolesti, čak i maligna bolest pluća, to jest karcinom pluća, ukoliko postoji još i dodatno opterećenje, a to su genetska predispozicija i pušenje", naglasila je Kovačevićeva.

Ona je upozorila da su najviše osjetljive starije osobe, osobe na hemoterapijama i djeca zbog specifičnog načina disanja na usta.

"Ovih dana je učestalija hospitalizacija građana na odjeljenje Pulmologije upravo iz ovih razloga", rekla je Kovačevićeva.

Prema njenim preporukama, ukoliko građani izlaze napolje neophodno je da nose maske ili šalove preko usta i nosa, da nos ispiraju po ulasku u stanove fiziološkim rastvorima i da pojačaju unos tečnosti i vitamina.

"Naravno, obavezno je da upotrebljavaju redovno terapiju ordiniranu od strane nadležnog ljekara", napomenula je Kovačevićeva.

6392d9b9c5d2a policija kosovo

Srbija

''Nasilna kampanja'': Uhapšen Srbin na sjeveru Kosova

Podijeli:

Tagovi:

zagađenje vazduha

zagađen vazduh

zagađenost vazduha

vazduh

bolnica Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сјене прошлости над Градском управом: Отац Станивуковићеве сараднице хапшен због крађе младунаца рода

Banja Luka

Sjene prošlosti nad Gradskom upravom: Otac Stanivukovićeve saradnice hapšen zbog krađe mladunaca roda

20 h

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

20 h

0
Десет мртвих у нападу на таверну: Нападачи отворили ватру на госте

Svijet

Deset mrtvih u napadu na tavernu: Napadači otvorili vatru na goste

1 h

0
Лоша партија Јокића: Србин ипак најбољи у катастрофи Денвера

Košarka

Loša partija Jokića: Srbin ipak najbolji u katastrofi Denvera

1 h

0

Više iz rubrike

"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Gradovi i opštine

"Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

14 h

0
Језиви призори у Гацку: Грађани удишу сумпор

Gradovi i opštine

Jezivi prizori u Gacku: Građani udišu sumpor

14 h

1
Сарајево смог магла

Gradovi i opštine

Za ovu ružnu naviku slijedi kazna do 6.000 KM

14 h

0
Гужве не више граничних прелаза

Gradovi i opštine

Gužve ne više graničnih prelaza

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

46

Težak sudar između Banjaluke i Prijedora: Vatrogasci izvlačili povrijeđene

09

41

Fond PIO pozvao osiguranike: Javite se što prije

09

29

Penzije, plate, dječiji dodaci: Velike promjene u Njemačkoj od januara

09

22

Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

09

12

Prije 4 dana 600, danas 700 milijardi: Prvi čovjek s ovom cifrom na računu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner