Sve više pacijenata na Pulmologiji zbog zagađenog vazduha

Zagađenje vazduha je ovih dana uzrokovalo učestalije hospitalizacije građana na odjeljenje Pulmologije u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, rekla je Srni specijalista pneumoftiziolog-medicinski onkolog u ovoj bolnici Anita Kovačević.

Kovačevićeva je pojasnila da se najčešće građani javljaju sa simptomima kašlja, otežanog disanja, bola u grudima.

"Učestale su i pojave akutnih rinitisa i bronhitisa, pneumonija kao i pogoršanje bolesti kod pacijenata sa hroničnim bronhitisima i emfizemom pluća", dodala je Kovačevićeva.

Ona je navela da su građani Istočnog Sarajeva i ove godine izloženi povećanoj koncentraciji štetnih čestica u vazduhu, što može dovesti do pogoršanja ranijih hroničnih bolesti, ali i do pojave novih akutnih oboljenja.

Starijim osobama i maloj djeci je preporučila da ne borave dugo napolju, naročito u ranim jutarnjim i večernjim satima.

"Susrećemo se sa različitim štetnim česticama u vazduhu poput sumpor dioksida, azotnog dioksida, ugljen monoksida, ozona i drugima. Veličina ovih čestica je različita pa nam na nivou respiratornog trakta izaziva probleme počevši od nosa do malih disajnih puteva u plućima", rekla je Kovačevićeva.

Prema njenim riječima, najopasnije su čestice veličine ispod dva i po mikrona koje ulaze u dubinu disajnih puteva i tu se talože.

"Učestalim i ponavljanim udisanjem mogu da nastanu različite bolesti, čak i maligna bolest pluća, to jest karcinom pluća, ukoliko postoji još i dodatno opterećenje, a to su genetska predispozicija i pušenje", naglasila je Kovačevićeva.

Ona je upozorila da su najviše osjetljive starije osobe, osobe na hemoterapijama i djeca zbog specifičnog načina disanja na usta.

"Ovih dana je učestalija hospitalizacija građana na odjeljenje Pulmologije upravo iz ovih razloga", rekla je Kovačevićeva.

Prema njenim preporukama, ukoliko građani izlaze napolje neophodno je da nose maske ili šalove preko usta i nosa, da nos ispiraju po ulasku u stanove fiziološkim rastvorima i da pojačaju unos tečnosti i vitamina.

"Naravno, obavezno je da upotrebljavaju redovno terapiju ordiniranu od strane nadležnog ljekara", napomenula je Kovačevićeva.