Deset mrtvih u napadu na tavernu: Napadači otvorili vatru na goste

Naoružani napadači ubili su najmanje 10 osoba i još 10 ranili u naselju Bekersdal kod Johanesburga, saopštila je lokalna policija.

Iz policije su saopštili da je oko 12 nepoznatih osumnjičenih u dva vozila otvorilo vatru na goste taverne i nastavilo da puca nasumično dok su bježali sa mjesta događaja. Motiv napada nije poznat.

Portparol policije Brenda Muridili rekla je da se napad dogodio oko 1.00 čas iza ponoći u taverni i da se traga za počiniocima.

"Deset osoba je poginulo. Nemamo precizne informacije o njihovim identitetima", rekla je Muridili.

Povrijeđeni su prevezeni u medicinske ustanove.

Bekersdal je dio lokalne opštine Rand Vest Siti, čija veb stranica opisuje naselje kao područje koje karakteriše visoka stopa nezaposlenosti i siromaštva.

Južnoafrička Republika, najveća afrička ekonomija, ima jednu od najvećih stopa ubistava na svijetu, u prosjeku oko 60 dnevno.