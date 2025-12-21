Logo
Large banner

Deset mrtvih u napadu na tavernu: Napadači otvorili vatru na goste

Izvor:

SRNA

21.12.2025

08:27

Komentari:

0
Десет мртвих у нападу на таверну: Нападачи отворили ватру на госте
Foto: Pexels

Naoružani napadači ubili su najmanje 10 osoba i još 10 ranili u naselju Bekersdal kod Johanesburga, saopštila je lokalna policija.

Iz policije su saopštili da je oko 12 nepoznatih osumnjičenih u dva vozila otvorilo vatru na goste taverne i nastavilo da puca nasumično dok su bježali sa mjesta događaja. Motiv napada nije poznat.

Nikola Jokić

Košarka

Loša partija Jokića: Srbin ipak najbolji u katastrofi Denvera

Portparol policije Brenda Muridili rekla je da se napad dogodio oko 1.00 čas iza ponoći u taverni i da se traga za počiniocima.

"Deset osoba je poginulo. Nemamo precizne informacije o njihovim identitetima", rekla je Muridili.

Povrijeđeni su prevezeni u medicinske ustanove.

Bekersdal je dio lokalne opštine Rand Vest Siti, čija veb stranica opisuje naselje kao područje koje karakteriše visoka stopa nezaposlenosti i siromaštva.

djetinjci

Društvo

Roditelji, vežite danas djecu

Južnoafrička Republika, najveća afrička ekonomija, ima jednu od najvećih stopa ubistava na svijetu, u prosjeku oko 60 dnevno.

Podijeli:

Tagovi:

Pucnjava

Johanesburg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима

Društvo

Danas najkraći dan u godini: Kada tačno počinje zima

1 h

0
Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

Svijet

Lavrov o sankcijama Rusiji: Za svaku akciju postoji reakcija

11 h

0
Пилот, авион

Svijet

Pilot se zaključao u pilotsku kabinu zbog neisplaćenih zarada

11 h

0
Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

Ekonomija

Hajneken kažnjen sa 1,5 miliona evra

12 h

0

Više iz rubrike

Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

Svijet

Lavrov o sankcijama Rusiji: Za svaku akciju postoji reakcija

11 h

0
Пилот, авион

Svijet

Pilot se zaključao u pilotsku kabinu zbog neisplaćenih zarada

11 h

0
Орбан: Спријечена објава рата

Svijet

Orban: Spriječena objava rata

12 h

0
Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

Svijet

Tinejdžer poginuo u eksploziji pirotehnike, ima povrijeđenih

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

46

Težak sudar između Banjaluke i Prijedora: Vatrogasci izvlačili povrijeđene

09

41

Fond PIO pozvao osiguranike: Javite se što prije

09

29

Penzije, plate, dječiji dodaci: Velike promjene u Njemačkoj od januara

09

22

Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

09

12

Prije 4 dana 600, danas 700 milijardi: Prvi čovjek s ovom cifrom na računu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner