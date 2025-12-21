Deset mrtvih u napadu na tavernu: Napadači otvorili vatru na goste

Izvor:
SRNA
21.12.2025
08:27
Naoružani napadači ubili su najmanje 10 osoba i još 10 ranili u naselju Bekersdal kod Johanesburga, saopštila je lokalna policija.
Iz policije su saopštili da je oko 12 nepoznatih osumnjičenih u dva vozila otvorilo vatru na goste taverne i nastavilo da puca nasumično dok su bježali sa mjesta događaja. Motiv napada nije poznat.
Portparol policije Brenda Muridili rekla je da se napad dogodio oko 1.00 čas iza ponoći u taverni i da se traga za počiniocima.
"Deset osoba je poginulo. Nemamo precizne informacije o njihovim identitetima", rekla je Muridili.
Povrijeđeni su prevezeni u medicinske ustanove.
Bekersdal je dio lokalne opštine Rand Vest Siti, čija veb stranica opisuje naselje kao područje koje karakteriše visoka stopa nezaposlenosti i siromaštva.
Južnoafrička Republika, najveća afrička ekonomija, ima jednu od najvećih stopa ubistava na svijetu, u prosjeku oko 60 dnevno.
