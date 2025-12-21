Danas najkraći dan u godini: Kada tačno počinje zima

Izvor:
Agencije
21.12.2025
08:05
Komentari:0
Zima danas počinje na sjevernoj Zemljinoj hemisferi, kada će ujedno biti i najkraći dan u godini, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" iz Beograda.
Zima počinje u 16.03 časova, a u isto vrijeme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje ljeto.
Nakon 21. decembra dani počinju da se produžavaju.
Zima će trajati do petka, 20. marta 2026. godine /proljećna ravnodnevica/.
Ukupno trajanje ove astronomske zime biće 88 dana, 23 sata i 42 minuta.
Najnovije
Najčitanije
09
46
09
41
09
29
09
22
09
12
Trenutno na programu