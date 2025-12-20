Logo
Sutra slavimo Prepodobnog Patapija, ove običaje trebamo ispoštovati

Ona

20.12.2025

21:12

Сутра славимо Преподобног Патапија, ове обичаје требамо испоштовати
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 21. decembra obilježavaju praznik Prepodobnog Patapija, hrišćanski svetitelj iz VII vijeka, poznat po svom asketskom životu i posvećenosti vjeri. Rođen je u pobožnoj porodici u Tivi Misirskoj, gdje je od malih nogu pokazivao duboku pobožnost i želju za duhovnim životom.

U mladosti je prepoznao prolaznost i površnost ovozemaljskog života, zbog čega se povukao u misirsku pustinju kako bi se posvetio molitvi i isposništvu. Strahujući da ga ljudske pohvale ne odvedu na stranputicu, kasnije se preselio u Carigrad, gdje je u blizini crkve Vlaherne izgradio skromnu kolibu.

U potpunoj tišini i anonimnosti, Prepodobni Patapije nastavio je svoj podvig duhovnog pročišćenja, kroz molitve i asketski život šireći hrišćanske vrline. Postao je uzor istinske vjere i skromnosti, a po smrti crkva ga je proglasila svetiteljem.

Narodna vjerovanja i običaji

Vjernici ga poštuju kao zaštitnika zdravlja i iscjelitelja. Prema narodnom vjerovanju, oni koji žele zdravlje, uspjeh ili izliječenje treba da se upute u crkvu, zapale svijeću i izgovore molitvu u njegovu čast:

Паре

Hronika

Filmska potjera za bjeguncem sa osam potjernica: Evo šta je policija pronašla

"U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, slijedio Hrista. Dijelima si učio prezirati tijelo, željeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Patapije, raduje se duh tvoj."

Ovaj dan podsjeća vernike da se istinska sreća ne nalazi u bogatstvu i slavi, već u duhovnom miru, skromnosti i ljubavi prema bližnjima.

