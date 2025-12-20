Vještačka jelka će biti poput prirodne: Trik dizajnera zapalio mreže

Iako su vještačke jelke praktične, njihov najveći nedostatak često je odmah primjetan - ponekad djeluju neprirodno, pa čak i previše vještački. Tajna je u tome da se odustane od ideje o "savršeno punoj“ jelki i prihvati prirodniji, prozračniji izgled".

Tajna je u spljoštenim granama

Dugo se smatralo da jelka mora biti što gušća, sa granama raširenim u svim pravcima kako bi se postigao klasični trouglasti oblik. Ipak, Orlando Sorija tvrdi da je upravo suprotno istina. Po njegovom mišljenju, ključ realističnog izgleda leži u spljoštenim granama koje imitiraju prirodan rast pravih zimzelenih stabala.

"Meni struktura i razmak između grana pravog drveta deluju elegantnije i autentičnije, pa kada stilizujem veštačko drvce, trudim se da oponašam taj prirodan izgled. Grane raširene u svim pravcima često deluju neprirodno. Većina pravih jelki zapravo nema takav oblik, pa ravno stilizovane grane daju jelki mnogo prirodniji izgled", rekao je Sorija.

Sorija ističe da ovaj savjet posebno važi za većinu modernih veštačkih jelki, koje imaju gušće unutrašnje grane i realističnije, oblikovane grane pri vrhovima.

"Ako vaše drvce spada u ovu kategoriju, stilizovanje grana u ravnijem obliku vjerovatno ima najviše smisla. Uostalom, upravo je takav dizajn i zamišljen da izgleda prirodno", dodao je on.

U posljednjih nekoliko godina sve su popularnije „dizajnerske“ jelke koje odišu prozračnošću, nastale iz želje za što realističnijim izgledom. Jelke sa više prostora među granama ne samo da deluju prirodnije, već su i praktičnije za ukrašavanje.

"Jelke koje su previše guste i pune ne dozvoljavaju da se ukrasi pravilno okače - oni se uglavnom oslanjaju na grane. Više volim da ukrasi padaju prirodno, neometani gustim granama. Pored toga, postoji nešto elegantnije i skulpturalnije u jelki kroz čije grane prolazi svetlost i koja ima više arhitektonskih detalja od sabijene, guste jelke", rekao je on.

Zaključak je jasan: dok guste, trouglaste jelke često deluju veštački, one sa realističnim, razmaknutim granama znatno više podsećaju na jelke iz prirode.

Kako prikriti centralni stub?

Jedan od izazova prozračnijeg stila jeste vidljiviji centralni stub veštačkog drvca. Ipak, Sorija naglašava da se taj problem lako rešava pametnim ukrašavanjem, podsjećajući da i prave jelke imaju deblo.

"Moj glavni izbor su staklene kuglice. Volim da ih obilno postavim u unutrašnjost jelke, blizu stuba. Dodavanje ukrasa na različitim dubinama daje jelki više dimenzija, reflektuje svjetlost i uglavnom prekriva centralni stub", savjetuje dizajner.

On dodaje da, čak i kada se stub nazire iz određenih uglova, većina ljudi to neće primjetiti ako je jelka lijepo i bogato ukrašena, prenosi Informer.