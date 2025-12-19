Stari kuvar otkriva tajnu pripreme u džezvi: Evo koja je razlika između srpske i turske kafe

"Savremeni kuvar", u kojem se nalazi više od 3200 recepata i savjeta, u poglavlju “Kafa”, podsjeća i na predanje da zasluga za otkriće kafe pripada jednom "čobančetu koji je primijetio da mu koze pokazuju izuzetnu živahnost kad god bi se nabrstile biljke poznate pod imenom kahoua".

U Evropi je kafa počela da se pije sredinom 17. vijeka.

Da je bilo nešto posebno u mlinovima za kafu koji je nekada svaka kuća imala, a kojima se širio miris mljevene kafe, potvrđuje i ovaj stari kuvar u kojem se u pripremi navodi važnost mljevenja kafe prije kuvanja. Mnogi su još ranije naglašavali koliko je bitno da sami sameljete kafu (ako ste u prilici) jer nevjerovatno je šta se sve može naći u kupovnoj mljevenoj kafi, piše Krstarica.

Priprema kafe:

"Da bi kuvana kafa bila ukusna potrebno je prvo da zrna kafe budu lijepo ispržena ali ne prepržena. Drugo, da se kafa dobro samelje neposredno prije kuvanja. I treće, da voda dobro provri a zatim kad se kafa skuva, da napravi još jedan ključ. Kafa se služi čim se skuva, nikad podgrijana. Talog od kafe ne sme se ponovo upotrebiti".

Društvo Veterinarska inspekcija uputila apel: Evo gdje kupovati domaće životinje

A razlika između srpske i turske kafe, nije samo u načinu služenja, već i u pripremi. Evo šta kaže Kuvar iz 1967. godine:

Srpska crna kafa

"Staviti u džezvu vodu i šećer i pustiti da provri. Za jednu šoljicu kafe potrebna je šoljica i po vode, kocka šećera i kašičica mljevene kafe. Kad voda provri, odliti malo u šoljicu ili drugo lonče, zakuvati kafu, pa vratiti džezvu na vatru da kafa napravi ključ, odnosno, samo da se podigne, ništa više. Usuti odlivenu vodu, ostaviti kafu minut-dva da ‘stane’ a zatim je razliti u šoljice i služiti".

Turska kafa

"Ova kafa se najviše pije u Bosni a spravlja se ovako: Staviti kafu u suvu zagrijanu džezvu i preliti je ključalom vodom. Kafa ne treba više da vri. Odnos vode, kafe i šećera je isti kao za srpsku kafu, samo što se šećer ne stavlja u kafu već se služi posebno. Gotova turska kafa služi se u malim džezvama, za svaku osobu posebno".