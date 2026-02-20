Logo
Large banner

Veliki korak ka Mjesecu: NASA uspješno testirala SLS za misiju Artemis II

20.02.2026

21:21

Komentari:

0
Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II
Foto: NASA

NASA je sprovela drugi test punjenja gorive rakete "Space Launch System" (SLS) superhladnim gorivom, pripremajući se za misiju Artemis II koja će ponovo odvesti astronaute na Mjesec.

Timovi su upumpali više od 2,6 miliona litara tečnog vodonika i dovršili dvodnevni probni odbrojavanje, uz minimalno curenje goriva, što je u granicama bezbjednosti, preneo je AP.

Rezultat testa omogućava procenu da li je moguće lansiranje u martu sa posadom od četiri astronauta, koji će putovati deset dana bez slijetanja ili orbitiranja.

Problemi sa curenjem vodonika prate američku svemirsku agenciju još od vremena spejs šatlova, ali zamjena zaptivača i filtera dala je inženjerima povjerenje za sljedeći korak, ističu stručnjaci.

одјећа-бутик

Svijet

Nema više "krađe savjeta": Kraj besplatnom razgledanja u trgovinama

Posada će danas ući u dvonedjeljni karantin kako bi bila spremna za lansiranje, koje bi moglo da bude najranije 6. marta.

Administrator NASA-e Džared Isakman istakao je da bezbjednost astronauta ostaje prioritet i najavio redizajn veza za gorivo prije sljedeće misije Artemis III, koja će pokušati da spusti posadu blizu južnog pola Mjeseca.

Podijeli:

Tagovi :

Mjesec

Svemir

putovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

amerika napala iran

Svijet

Planovi za napad na Iran ušli u završnu fazu

2 h

0
Осујећен терористички напад, Француска на ногама

Svijet

Osujećen teroristički napad, Francuska na nogama

2 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Mandić i Knežević su dobili ljudsku, moralnu i političku satisfakciju

2 h

0
Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Svijet

Tramp nakon odluke Vrhovnog suda: "Uvodim globalne carine od 10 odsto"

2 h

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Nauka i tehnologija

Naučnik likvidiran ispred kuće, otkrio da je na još jednoj planeti moguć život?

3 h

0
Стиже паметни сат који ће управљати животом?

Nauka i tehnologija

Stiže pametni sat koji će upravljati životom?

10 h

0
Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре

Nauka i tehnologija

Otkriven Spinosaurus: Praistorijski ribolovac iz Sahare

13 h

0
НАСА успјешно тестирала пуњење ракете за Артемис II мисију ка Мјесецу

Nauka i tehnologija

NASA uspješno testirala punjenje rakete za Artemis II misiju ka Mjesecu

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Tramp: Za Iran je bolje da pregovara o fer sporazumu

22

49

Nastavljen meč Partizana i Mege

22

43

Centralne vijesti, 20.02.2026.

22

39

Vuković za ATV: Političke partije iz Sarajeva ne shvataju dejtonsku BiH

22

29

Prazni se tribina sa navijačima Partizana, igrači se povukli u svlačionicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner