Tramp nakon odluke Vrhovnog suda: "Uvodim globalne carine od 10 odsto"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je duboko razočarenje nakon odluke Vrhovnog suda SAD-a, kojom su oborene njegove sveobuhvatne carine, navodeći da se stidi zbog presude koju su donijele neke sudije.

Govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, Tramp je poručio da ima na raspolaganju "još snažnije metode" u oblasti trgovinske politike.

"Postoje alternative"

- Odmah ću potpisati naredbu o uvođenju 10% globalne carine prema Odeljku 122, pored postojećih carina, i pokrenuti više istraga prema Odeljku 301 te druge postupke radi zaštite Sjedinjenih Američkih Država od nepravednih trgovinskih praksi – rekao je Tramp.

- Mogu da uradim šta god želim, ali ne mogu da naplatim novac – dodao je predsjednik, ističući da ima ovlaštenja da uvede embargo ili potpuno obustavi trgovinu sa pojedinim zemljama.

Tramp je naglasio da postoje alternative koje će koristiti kada je riječ o carinama, prenosi Rojters, te je dodao da sud "podliježe uticaju stranih interesa".

- Zemlje neće još dugo igrati kako one žele – rekao je Tramp, aludirajući na tekuće trgovinske pregovore.

Odluka Vrhovnog suda

Vrhovni sud SAD-a u Vašingtonu ranije je danas poništio široki spektar globalnih carina koje je Tramp uveo, što predstavlja njegov najznačajniji pravni poraz od povratka u Bijelu kuću, prenosi Blumberg. Sud je presudio sa šest glasova za i tri protiv da je Tramp prekoračio ovlašćenja kada je koristio Zakon iz 1977. godine o saveznoj vanrednoj situaciji (IEEPA) za uvođenje recipročnih carina širom svijeta.

Odluka se odnosi i na ciljane uvozne poreze koje administracija opravdava borbom protiv trgovine fentanilom. Tramp je, međutim, ustvrdio da presuda, suprotno tumačenjima kritičara, dodatno potvrđuje predsjednička ovlašćenja u regulisanju trgovine i uvođenju carina.

- Vrhovni sud nije srušio carine kao takve, nego samo "određenu primjenu carina" na temelju zakona IEEPA – rekao je Tramp.

Naglasio je da odluka, prema njegovom mišljenju, potvrđuje mogućnost da se kroz IEEPA blokira, uvede embargo, ograniči ili na druge načine uslovi trgovanje stranih država sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je najavio da sve carine povezane sa nacionalnom bezbjednošću, uključujući one prema Odjeljku 232 i postojeće carine iz Odjeljka 301, ostaju na snazi.