Karlos Alkaras u novom finalu

Španac Karlos Alkaras plasirao se u finale ATP turnira, serija 500, u Dohi pobedom nad Andrejom Rubljovim u dva seta - 7:6, 6:4.

Karlos je slomio otpor Rusa poslije dva sata igre.

Prvi reket svijeta u finalu će igrati protiv boljeg iz meča Artur Fils - Jakub Menšnik. Čeh je inače prošlosezonski finalista i tada je poražen upravo od Rubljova, koji je ovog puta naišao na neprelaznu prepreku u liku svježe krunisanog šampiona Melburna.

Alkarasu je Doha još jedno u nizu finala, ali i prilika da prvi put osvoji trofej u ovom katarskom gradu.

Za finale se pošteno namučio.

Nastavak je donijeo daleko bolju partiju Alkarasa, makar je to tako djelovalo do vođstva 3:0, međutim tada se Rus probudio, silovito uzvratio, poravnao na 3:3, i od tog trenutka publika je mogla da uživa u istinskom spektaklu.

Španac je potom poveo 5:3, u narednom je, činilo se, bio na putu da stavi tačku, jer je imao čak tri meč lopte, ali je umjesto slavlja pretrpio šamar - Rubljov je izbegao ambis i uzvratio brejkom!

I u narednom gemu, na servis Rusa, Alkaras je imao meč loptu (četvrtu), no ni nju nije iskoristio, kao ni narednu u istom gemu, u sjajnoj partiji i igri nerava obojice tenisera.

Konačno, iskoristio je šestu meč loptu i stavio tačku na ovaj fantastičan duel.