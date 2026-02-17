Vimbldon udario kontru Đokoviću

Izvor:
B92
17.02.2026
15:48
Ozbiljna polemika se povela tokom Australijan opena oko privatnosti koju teniseri i teniserke imaju, odnosno, nemaju tokom velikih turnira.
Snimci izliva bijesa koje je Koko Gof pokazala u hodnicima stadiona nakon svoje eliminacije obišli su svijet, ali i izazvali reakcije mnogih igrača sa tura.
Pored njenih koleginica Ige Švjontek, Džesike Pegule i Amande Anisimove, oglasio se i Novak Đoković koji je o tome govorio na jednoj konferenciji za medije.
"Razumijem Koko, saosjećam sa njom. I ja sam lomio rekete, znam kako je kada ste frustrirani. Živimo u društvu gdje je "sadržaj" sve. Tužno je što danas nigdje ne možete da se sakrijete i izbacite bijes, a da to ne snimi kamera", rekao je Đoković i ironično dodao:
"Iznenađen sam da još uvijek nemamo kamere dok se tuširamo. To je vjerovatno sljedeći korak".
Međutim, tim povodom oglasio se i Vimbldon, koji je objavio da neće mijenjati postavku kamera u hodnicima "Ol Ingland kluba".
Time su Englezi udarili kontru Đokoviću, Gof i drugima koji su negodovali, uz obrazloženje da su kamere u zonama za zagrijavanje "korisne za promociju sporta".
Ali, zauzvrat, naglasili su iz organizacije Vimbldona da snimci neće ići direktno u program ,već u odloženom snimku, da će svaka kamera biti jasno obilježena i igrači obaviješteni o njihovom prisustvu, a da će privatne zone timova u svlačionici i dalje ostati strogo zabranjene za snimanje.
