Vimbldon udario kontru Đokoviću

Izvor:

B92

17.02.2026

15:48

Komentari:

Вимблдон ударио контру Ђоковићу

Ozbiljna polemika se povela tokom Australijan opena oko privatnosti koju teniseri i teniserke imaju, odnosno, nemaju tokom velikih turnira.

Snimci izliva bijesa koje je Koko Gof pokazala u hodnicima stadiona nakon svoje eliminacije obišli su svijet, ali i izazvali reakcije mnogih igrača sa tura.

Pored njenih koleginica Ige Švjontek, Džesike Pegule i Amande Anisimove, oglasio se i Novak Đoković koji je o tome govorio na jednoj konferenciji za medije.

Татјана Јечменица

Tenis

Novak Đoković objavio emotivnu poruku nakon smrti Tatjane Ječmenice

"Razumijem Koko, saosjećam sa njom. I ja sam lomio rekete, znam kako je kada ste frustrirani. Živimo u društvu gdje je "sadržaj" sve. Tužno je što danas nigdje ne možete da se sakrijete i izbacite bijes, a da to ne snimi kamera", rekao je Đoković i ironično dodao:

"Iznenađen sam da još uvijek nemamo kamere dok se tuširamo. To je vjerovatno sljedeći korak".

Međutim, tim povodom oglasio se i Vimbldon, koji je objavio da neće mijenjati postavku kamera u hodnicima "Ol Ingland kluba".

Александар Бублик

Tenis

Teniser isprozivao protivnika: Ja sam za njega Đoković

Time su Englezi udarili kontru Đokoviću, Gof i drugima koji su negodovali, uz obrazloženje da su kamere u zonama za zagrijavanje "korisne za promociju sporta".

Ali, zauzvrat, naglasili su iz organizacije Vimbldona da snimci neće ići direktno u program ,već u odloženom snimku, da će svaka kamera biti jasno obilježena i igrači obaviješteni o njihovom prisustvu, a da će privatne zone timova u svlačionici i dalje ostati strogo zabranjene za snimanje.

(b92)

Novak Đoković

