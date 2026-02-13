Logo
Grčki teniser pričao o tome kako se napio sa Federerom i Nadalom

13.02.2026

20:30

Грчки тенисер причао о томе како се напио са Федерером и Надалом

Grčki teniser Stefanos Cicipas podijelio je jako zanimljive informacije povodom svog prvog pijanstva.

Taj trenutak zabilježen je tokom Lejver kupa, kada je bio u društvu velikih rivala, Rodžera Federer i Rafaela Nadala.

"Prvi put sam se napio sa Rafom i Rodžerom. Bio je to prvi put da sam pio alkohol u životu. Zapravo, odlično za početak. Nisam mogao da poželim bolje mjesto. Nisam baš zna šta da radim, nikad ranije nisam probao ništa slično", rekao je Cicipas.

Federer je insistirao da Grk popije koju.

"Rodžer mi je rekao: 'Hajde, moraš da popiješ'. Pomislio sam: 'U redu, ako Rodžer kaže da moram da popijem, moram da popijem'. I bilo je zaista sjajno. Domi (Tim) je stajao na stolu, igrao i pjevao. Bila je grupa sjajnih ljudi. Porodica, prijatelji. Jedna od onih nezaboravnih noći koja vas natjera da cijenite tenis kao timski sport. Jer te ned‌jelje smo svi bili saigrači. Nismo igrali jedni protiv drugih", ističe Cicipas.

