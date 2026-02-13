Đoković: Osjećam se kao Grk

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da se osjeća kao Grk, pred susret Crvene zvezde i Olimpijakosa u Evroligi koji je pratio iz prvih redova u "Dvorani mira i prijateljstva".

Nakon iscrpljujuće turneje tokom koje je nastupio na Australian Openu i prisustvovao Zimskim olimpijskim igrama u Milanu, Novak Đoković vratio se u Grčku, državu u kojoj trenutno živi sa svojom porodicom.

U Atini je najbolji srpski teniser imao i zvaničan sastanak s Tanosom Plevrisom, ministrom za migracije, a taj susret izazvao je veliku pažnju i interesovanje grčkih medija.

"Velika je čast što Novak želi da sa svojom porodicom ostane u našoj zemlji", izjavio je Plevris.

Osim službenih obaveza, Novak Đoković pronašao je vrijeme i za uživanje u sportskim dešavanjima.

U Pireju je pratio uzbudljiv susret Eurolige između Olmpijakosa i Crvene zvezde, potvrdivši da redovno prati i košarkašku scenu regiona.

Uoči početka utakmice dao je izjavu za grčku televiziju ANT1, govoreći o životu u Grčkoj, prilagođavanju na novu sredinu i planovima za predstojeću sezonu.

"Osjećam se kao Grk, ali još učim jezik i još nisam savršen. Najvažnije mi je da ostanem zdrav i srećan, a porodica je moj prioritet", istakao je Đoković.

Podsjećamo, Đoković je odustao od učešća na turniru u Dohi, a njegov povratak na teren se očekuje u martu.