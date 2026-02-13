Logo
Large banner

Đoković: Osjećam se kao Grk

13.02.2026

19:11

Komentari:

0
Ђоковић: Осјећам се као Грк

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da se osjeća kao Grk, pred susret Crvene zvezde i Olimpijakosa u Evroligi koji je pratio iz prvih redova u "Dvorani mira i prijateljstva".

Nakon iscrpljujuće turneje tokom koje je nastupio na Australian Openu i prisustvovao Zimskim olimpijskim igrama u Milanu, Novak Đoković vratio se u Grčku, državu u kojoj trenutno živi sa svojom porodicom.

U Atini je najbolji srpski teniser imao i zvaničan sastanak s Tanosom Plevrisom, ministrom za migracije, a taj susret izazvao je veliku pažnju i interesovanje grčkih medija.

"Velika je čast što Novak želi da sa svojom porodicom ostane u našoj zemlji", izjavio je Plevris.

Osim službenih obaveza, Novak Đoković pronašao je vrijeme i za uživanje u sportskim dešavanjima.

Ален Витасовић

Scena

Popularni pjevač otkrio da je teško bolestan: Ima cirozu

U Pireju je pratio uzbudljiv susret Eurolige između Olmpijakosa i Crvene zvezde, potvrdivši da redovno prati i košarkašku scenu regiona.

Uoči početka utakmice dao je izjavu za grčku televiziju ANT1, govoreći o životu u Grčkoj, prilagođavanju na novu sredinu i planovima za predstojeću sezonu.

"Osjećam se kao Grk, ali još učim jezik i još nisam savršen. Najvažnije mi je da ostanem zdrav i srećan, a porodica je moj prioritet", istakao je Đoković.

Podsjećamo, Đoković je odustao od učešća na turniru u Dohi, a njegov povratak na teren se očekuje u martu.

Podijeli:

Tag :

Novak Đoković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Арина Сабаленка поново мами уздахе: Опет је показала облине у бикинију!

Tenis

Arina Sabalenka ponovo mami uzdahe: Opet je pokazala obline u bikiniju!

14 h

0
Александар Бублик

Tenis

Teniser isprozivao protivnika: Ja sam za njega Đoković

1 d

0
Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.

Tenis

Sinerovo prokletsvo kojem nema kraja?

2 d

0
Новак Ђоковић

Tenis

Novak Đoković otkazao turnir, ovo je razlog

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Sutra su Velike zadušnice, a ovo nikako ne treba da radite

21

34

Cvijanović sa direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući

21

27

Još jedna sjednica na koju nije došao samo onaj ko je trebao

21

26

Gužve na tri granična prelaza

21

17

Opsadno stanje u Kotoru: Specijalci pretresaju i blokiraju puteve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner