Teniser isprozivao protivnika: Ja sam za njega Đoković

Kazahstanac Aleksander Bublik uspješno je započeo nastup na ATP 500 turniru u Roterdamu, pošto je savladao Hurberta Hurkača sa 2:1 u setovima.
Kazahstanac je tokom meča vodio i prilično živopisan razgovor – sam sa sobom, ali dovoljno glasan da ga svi čuju.
"As, as, dupla greška, dupla greška, as, as… Kakvo je ovo s*anje! A kažu da ja nemam ritam. Ima 20 momaka na Turu koji ne znaju da igraju tenis, a meni zapadne jedan od njih. Ja sam Đoković za njega", dobacivao je Bublik svom treneru tokom duela sa Hubertom Hurkačom.
Bublik je slavio poslije preokreta 6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 7:5, iako je bio nadomak eliminacije kada je Poljak u drugom setu servirao za pobjedu pri vođstvu 5:4.
Kazahstanac je stigao do tek druge pobjede protiv njega poslije šest vezanih poraza.
Bublik, koji je nedavno prvi put ušao među deset najboljih na svijetu, u drugom kolu čeka novi duel, protivnik će mu biti Jan-Lenard Štruf, koji je savladao Francuza Grenijea 6:0, 6:4.
Bublik during his match with Hubi Hurkacz in Rotterdam:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 11, 2026
“Ace, ace, double fault, double fault, ace, ace… what the f*** is that? And they say I’m the one who has no rhythm? I’m f****** Djokovic compared to him”
😭😭😭😭😭
pic.twitter.com/xbSxUOp6s8
