Za danas planiran let sa državljanima BiH iz Dubaija

Kompanija "Flaj Dubai" potvrdila je da će danas u popodnevnim časovima biti realizovan let iz Dubaija za Sarajevo sa državljanima BiH, izjavio je Srni Ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima /UAE/ Bojan Đokić.
"Let je planiran u 15.45 časova. Trenutno se kontaktiraju putnici", rekao je Đokić.
Đokić je ranije rekao da je riječ o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.
Let iz Dubaija za Sarajevo bio je planiran juče, ali je otkazan.
