Za danas planiran let sa državljanima BiH iz Dubaija

Kompanija "Flaj Dubai" potvrdila je da će danas u popodnevnim časovima biti realizovan let iz Dubaija za Sarajevo sa državljanima BiH, izjavio je Srni Ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima /UAE/ Bojan Đokić.

"Let je planiran u 15.45 časova. Trenutno se kontaktiraju putnici", rekao je Đokić.

Republika Srpska Dodik: Vučić - veliki i iskreni prijatelj Republike Srpske

Đokić je ranije rekao da je riječ o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.

Let iz Dubaija za Sarajevo bio je planiran juče, ali je otkazan.