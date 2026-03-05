Logo
Kada je najbolje vrijeme za doručak?

05.03.2026

07:56

Када је најбоље вријеме за доручак?
Foto: julie aagaard/Pexels

Doručak se s razlogom naziva najvažnijim obrokom u toku dana, ali njegov značaj nije vezan samo za energiju i koncentraciju.

Sve je više dokaza da jutarnji obrok može imati uticaj i na krvni pritisak. Istraživanja pokazuju da osobe koje redovno preskaču doručak češće imaju hipertenziju. Ako se borite sa visokim pritiskom, pravilno izabran i na vrijeme pojeden doručak može biti važan saveznik u kontroli vrijednosti.

Kada je najbolje doručkovati?

Stručnjaci savjetuju da se prvi obrok unese relativno brzo nakon buđenja. Iako ne postoji tačno određeno vrijeme koje važi za sve, preporuka je da doručkujete u roku od 30 do 60 minuta nakon ustajanja.

Razlog je jednostavan – organizmu je potrebno „gorivo“ kako bi stabilizovao nivo šećera u krvi i smanjio opterećenje na kardiovaskularni sistem. Jutarnji obrok pomaže i u regulaciji kortizola, hormona stresa koji je prirodno povišen u ranim satima. Ako preskočite doručak, kortizol može ostati na višem nivou duže nego što bi trebalo, što nepovoljno utiče na krvni pritisak.

Međutim, ako niste navikli da jedete čim otvorite oči, nema potrebe za naglim promjenama. Važno je da doručak postane dio rutine, u vrijeme kada možete mirno da sjednete i pojedete obrok bez žurbe. Svjesno i opušteno jedenje takođe doprinosi boljoj probavi i stabilnijem pritisku.

Zašto je doručak važan za srce?

Redovan doručak povezuje se sa boljim vrijednostima krvnog pritiska i manjim rizikom od srčanih oboljenja. Iako to ne znači da preskakanje doručka direktno izaziva hipertenziju, postoji jasna veza između jutarnjih navika i zdravlja srca.

Osim što utiče na hormone stresa, doručak pruža priliku da unesete hranljive materije koje su ključne za regulaciju pritiska, poput kalijuma, magnezijuma i kalcijuma. Istovremeno, jutro je pravi trenutak da ograničite unos soli, koja je jedan od glavnih faktora rizika za povišen pritisak.

Dobar doručak trebalo bi da sadrži:

-voće ili povrće

-integralne žitarice

-mahunarke ili orašaste plodove

-najmanje 20 grama proteina

-minimalnu količinu soli

Posebno obratite pažnju na pekarske proizvode i prerađeno meso, poput kobasica i salama, jer često sadrže velike količine skrivene soli.

Jutarnji obrok takođe pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi i poboljšava osjetljivost na insulin. Ukoliko se šećer u krvi dugoročno ne kontroliše, može doći do oštećenja krvnih sudova i bubrega, što dodatno doprinosi razvoju hipertenzije.

Šta još možete učiniti za kontrolu pritiska?

Doručak je važan, ali nije jedini korak ka boljoj kontroli krvnog pritiska. Evo još nekoliko navika koje mogu pomoći:

Uravnotežena ishrana – birajte namirnice koje pogoduju srcu: voće, povrće, nemasne mliječne proizvode, ribu, piletinu bez kože, orašaste plodove i mahunarke.

Smanjenje stresa – tehnike dubokog disanja, meditacija, fizička aktivnost i kvalitetno vrijeme sa bliskim ljudima mogu imati veliki uticaj.

Redovno kretanje – preporuka je najmanje 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti nedjeljno ili 75 minuta intenzivnijeg vježbanja. Ako vam to djeluje previše, krenite postepeno – svaki korak je važan.

Oprez sa alkoholom – iako se često smatra da je čaša vina dobra za srce, pretjerivanje može podići krvni pritisak i povećati rizik od brojnih zdravstvenih problema.

Zaključak je jasan – ako imate visok krvni pritisak, ne preskačite doručak. Pojedite ga relativno brzo nakon buđenja, birajte nutritivno bogate namirnice i učinite jutarnji obrok dijelom svoje svakodnevne rutine. Male promjene u navikama mogu donijeti velike koristi za zdravlje srca, prenosi B92.

