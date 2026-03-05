Logo
Dodajte samo jednu kašičicu ovog praha u jutarnju kafu: Briše nadutost

Autor:

ATV

05.03.2026

08:56

Додајте само једну кашичицу овог праха у јутарњу кафу: Брише надутост
Foto: Jason Villanueva/Pexels

Šolja kafe kašičicom kakao praha – jednostavan trik koji pomaže da crijeva rade uredno i bez nadutosti.

Ako često imate osjećaj nadutosti ili vam je varenje usporeno, mali dodatak uz jutarnju kafu može napraviti veliku razliku. Stručnjaci za zdravlje ističu da ovaj sastojak u vašoj omiljenoj šoljici može poboljšati rad crijeva i olakšati probavu, čineći da vaš digestivni sistem funkcioniše kao sat, prenosi Kliks.ba.

Iako je kafa često povezana sa stimulacijom i energijom, njen uticaj na varenje može da bude dvojak. Nekima pomaže, ali drugima izaziva nadutost. Međutim, dodavanjem prave kombinacije sastojaka vaša jutarnja kafa može postati napitak koji pobljšava probavu.

Kakao kao tajni sastojak

Jedan od najboljih dodataka koji možete dodati u kafu je kakao u prahu. Kakao je prirodan izvor vlakana i polifenola. To znači da može podržati rast zdravih bakterija u digestivnom traktu i pomoći da crijeva rade redovno i bez napora.

Kada dodate jednu ili dvije kašičice kakao praha u vašu jutarnju kafu, ne samo da pojačavate ukus i aromu, već i povećavate unos vlakana koja mogu imati pozitivan uticaj na rad creva. Ove hranljive materije podržavaju prohodnost i smanjuju rizik od zatvora ili nadutosti – naročito ako redovno imate problema sa probavom.

Kako djeluje na crijeva

Kombinacija kafe i kakaa deluje sinergijski: kofein podstiče budnost i metabolizam, dok kakao pomaže da crijeva ne ostanu „lijenja“. Zdrave bakterije u crijevima koriste vlakna iz kakaa kao izvor energije, što može poboljšati ritam pokreta crijeva i olakšati cjelokupnu probavu.

Mnogi koji su probali ovaj jednostavan trik primetili su znatno manje nadutosti i bolje varenje već nakon samo nekoliko dana. Uz to, ova kombinacija može pomoći i da se izbjegnu neželjeni gasovi i osjećaj težine nakon obroka.

Savjeti

Dodajte kakao u kafu nakon što se skuva, pa dobro promiješajte.

Pijte kafu sa malo vode ili nakon malog doručka – to može dodatno podržati crijeva.

Ako imate osetljiv stomak, počnite sa manjom količinom kakaoa i postepeno povećavajte.

Ukoliko želite da vaša jutarnja rutina bude više od običnog rituala razbuđivanja, ovaj trik može vam pomoći da creva rade kao sat, a nadutost postane prošlost.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savjet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog ljekara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

