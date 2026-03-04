Logo
Large banner

Šta se nikako ne smije ostavljati na groblju?

Autor:

ATV

04.03.2026

13:02

Komentari:

0
Шта се никако не смије остављати на гробљу?
Foto: Pexel/Mike Bird

Groblja imaju svoja specifična pravila ponašanja. Ono što se pravilima uljudnog ponašanja podrazumijeva jeste da ne smijete prljati groblje, bacati uvelo cvijeće, gaziti travu, grobna mjesta ili oštećivati spomenike. Ali, neka pravila možda i niste znali: Gdje ne smijete da palite svijeće? Šta da radite ako na daću iznesete hranu? Šta, i pored lijepe namere i jake emocije, ne smijete da dirate na kasetama s urnom...

Prvo i osnovno pravilo tiče se radnog vremena. Groblja su otvorene javne površine, pa je ulaženje i zadržavanje na groblju potpuno slobodno, ali u radno vrijeme i ukoliko zbog tehničkih razloga pristup privremeno nije onemogućen.

Hitna pomoć

Svijet

Srušila se pješačka staza u Španiji: Ima mrtvih, traga se za nestalima

Djeca mlađa od 10 godina ne smiju sama da ulaze na groblje.

Kada posjećujete groblje, ne smijete da preskačete ogradu, da gazite zelene površine, lomite drveće, kidate cvijeće i zelenilo...

Naravno, nikako ne biste smjeli da gazite, prljate i skrnavite grobna mjesta i spomenike. Grobovi, ma u kakvom da su stanju, ne smiju da vam budu prečice, ne samo iz razloga poštovanja preminulih, već i iz bezbjednosnih razloga.

Svojim ponašanjem ne bi trebalo da ugrožavate mir koji se na groblju podrazumijeva.

Свадба

Zanimljivosti

Koliko para staviti u kovertu za svadbu? Mnogi u strahu da ne ispadnu škrtice

Možda groblje jeste nekad i mesto pogodno za šetnju, što je u redu i dozvoljeno uz poštovanje svih spomenutih pravila, ali nikako nije pogodno mjesto za šetnju kućnih ljubimaca! Kućne ljubimce ne smijete uvoditi na groblje.

Zabranjena je i vožnja bicikla, motocikla i drugog motornog vozila ako to nije odobreno posebnom dozvolom preduzeća.

Prostor ne smijete da prljate.

Što se fotografisanja tiče, nije dozvoljeno profesionalno angažovanje bez odobrenja preduzeća ili osobe koja se stara o sahrani.

Ајатолах Хамени

Svijet

Odgođena ceremonija oproštaja od Hamneija

Nije dozvoljeno prodavanje bilo kakve robe bez odobrenja preduzeća, odnosno preduzetnika, kao i reklamiranje proizvoda i usluga, što podrazumijeva katalošku prodaju, dijeljenje i ostavljanje na vidnim mjestima vizit karti, flajera i slično...

U kapele ne smijete da ulazite van vremena određenog za sahranu.

Pravila prilikom posjete grobovima najbližih

Kada posjećujete grobno mjesto svojih najbližih, morate da vodite računa o nekim stvarima o kojima možda i niste razmišljali.

Paljenje svijeća nije dozvoljeno izvan kućišta za sveće. Što se tiče hrane, ako je, kako to neki običaji nalažu, čak i iznesete na groblje, nakon obreda ponesite je sa sobom. Ostavljanje hrane nije dozvoljeno.

aerodrom sarajevo avaz

Gradovi i opštine

Putnici iz Saudijske Arabije sletjeli u Sarajevo: ''Preko društvenih mreža smo čuli za sukob''

U rozarijumu i kolumbarijumu ne smijete izvoditi bilo kakve dodatne građevinske radove (improvizovane žardinjere, kamene ploče sa slikama, kandila i dr.), kao ni da sadite biljke oko kaseta rozarijuma.

I na samom grobnom mjestu ne biste smjeli da montirate žardinjere, klupe, kandila, kućišta za svijeće, ograde ukoliko to nije predviđeno skicom nadgrobnog spomenika, prenosi Telegraf.rs.

f16

Svijet

Sudarila se dva borbena aviona

Nemojte, bez dozvole uprave, da sadite nikakva stabla oko grobova i grobnica (drvenastih vrsta lišćara, četinara, šiblja i drugog rastinja).

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

groblje

običaji

svijeće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс

Svijet

Bil Gejts pozvan na saslušanje u vezi sa slučajem Epstajn

4 h

0
Потписивање уговора

Društvo

m:tel i Wiener predstavili inovaciju na tržištu: Prva mobilna tarifa sa putnim osiguranjem

4 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatska pooštrava mjere: Evo ko je na udaru

4 h

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Formirana komisija za ispitivanje stanja "Družbe"

4 h

0

Više iz rubrike

Непроспаване ноћи и честа буђења: Како помоћи беби да развије здрав ритам спавања

Savjeti

Neprospavane noći i česta buđenja: Kako pomoći bebi da razvije zdrav ritam spavanja

5 h

0
Ово дрво немојте да садите у дворишту: Вјерује се да доноси малер

Savjeti

Ovo drvo nemojte da sadite u dvorištu: Vjeruje se da donosi maler

7 h

0
Машина за прање суђа

Savjeti

Ove predmete nikako ne perite u mašini za pranje suđa: Visoka temperatura može da ih ošteti

1 d

0
Прољеће нам стиже: Које цвијеће можете изнијети напоље, а које мора још да сачека?

Savjeti

Proljeće nam stiže: Koje cvijeće možete iznijeti napolje, a koje mora još da sačeka?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

16

23

m:tel uvodi pet novih kanala "Arena sporta"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner