Šta se nikako ne smije ostavljati na groblju?

Groblja imaju svoja specifična pravila ponašanja. Ono što se pravilima uljudnog ponašanja podrazumijeva jeste da ne smijete prljati groblje, bacati uvelo cvijeće, gaziti travu, grobna mjesta ili oštećivati spomenike. Ali, neka pravila možda i niste znali: Gdje ne smijete da palite svijeće? Šta da radite ako na daću iznesete hranu? Šta, i pored lijepe namere i jake emocije, ne smijete da dirate na kasetama s urnom...

Prvo i osnovno pravilo tiče se radnog vremena. Groblja su otvorene javne površine, pa je ulaženje i zadržavanje na groblju potpuno slobodno, ali u radno vrijeme i ukoliko zbog tehničkih razloga pristup privremeno nije onemogućen.

Djeca mlađa od 10 godina ne smiju sama da ulaze na groblje.

Kada posjećujete groblje, ne smijete da preskačete ogradu, da gazite zelene površine, lomite drveće, kidate cvijeće i zelenilo...

Naravno, nikako ne biste smjeli da gazite, prljate i skrnavite grobna mjesta i spomenike. Grobovi, ma u kakvom da su stanju, ne smiju da vam budu prečice, ne samo iz razloga poštovanja preminulih, već i iz bezbjednosnih razloga.

Svojim ponašanjem ne bi trebalo da ugrožavate mir koji se na groblju podrazumijeva.

Možda groblje jeste nekad i mesto pogodno za šetnju, što je u redu i dozvoljeno uz poštovanje svih spomenutih pravila, ali nikako nije pogodno mjesto za šetnju kućnih ljubimaca! Kućne ljubimce ne smijete uvoditi na groblje.

Zabranjena je i vožnja bicikla, motocikla i drugog motornog vozila ako to nije odobreno posebnom dozvolom preduzeća.

Prostor ne smijete da prljate.

Što se fotografisanja tiče, nije dozvoljeno profesionalno angažovanje bez odobrenja preduzeća ili osobe koja se stara o sahrani.

Nije dozvoljeno prodavanje bilo kakve robe bez odobrenja preduzeća, odnosno preduzetnika, kao i reklamiranje proizvoda i usluga, što podrazumijeva katalošku prodaju, dijeljenje i ostavljanje na vidnim mjestima vizit karti, flajera i slično...

U kapele ne smijete da ulazite van vremena određenog za sahranu.

Pravila prilikom posjete grobovima najbližih

Kada posjećujete grobno mjesto svojih najbližih, morate da vodite računa o nekim stvarima o kojima možda i niste razmišljali.

Paljenje svijeća nije dozvoljeno izvan kućišta za sveće. Što se tiče hrane, ako je, kako to neki običaji nalažu, čak i iznesete na groblje, nakon obreda ponesite je sa sobom. Ostavljanje hrane nije dozvoljeno.

U rozarijumu i kolumbarijumu ne smijete izvoditi bilo kakve dodatne građevinske radove (improvizovane žardinjere, kamene ploče sa slikama, kandila i dr.), kao ni da sadite biljke oko kaseta rozarijuma.

I na samom grobnom mjestu ne biste smjeli da montirate žardinjere, klupe, kandila, kućišta za svijeće, ograde ukoliko to nije predviđeno skicom nadgrobnog spomenika, prenosi Telegraf.rs.

Nemojte, bez dozvole uprave, da sadite nikakva stabla oko grobova i grobnica (drvenastih vrsta lišćara, četinara, šiblja i drugog rastinja).