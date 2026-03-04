Hrvatska pooštrava mjere: Evo ko je na udaru

Hrvatska priprema novi Zakon o ugostiteljstvu kojim želi suzbiti ilegalno kratkoročno izdavanje smještaja i pojačati nadzor nad brzo rastućim tržištem privatnog smještaja.

Vlasti navode da će izmjene donijeti jasnija pravila i strože kontrole kako bi se osiguralo da svi pružaoci usluga posluju u skladu sa zakonskim okvirom.

Predložene promjene trebalo bi da pooštre zahtjeve za registraciju i unaprijede inspekcijski nadzor, s ciljem zaštite fer konkurencije i bezbjednosti gostiju.

Zvaničnici naglašavaju da mjere nisu usmjerene protiv legalnih izdavalaca smještaja, već protiv onih koji posluju bez odgovarajućih dozvola ili izbjegavaju poreske obaveze.

Vlada navodi da će novi zakon doprinijeti boljoj regulaciji turističkog sektora, povećati transparentnost i uskladiti praksu Hrvatske sa evropskim standardima, uz zadržavanje snažne privlačnosti zemlje kao jedne od vodećih mediteranskih turističkih destinacija, prenosi bankar.me