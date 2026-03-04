Logo
Hrvatska pooštrava mjere: Evo ko je na udaru

ATV

04.03.2026

12:30

Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Hrvatska priprema novi Zakon o ugostiteljstvu kojim želi suzbiti ilegalno kratkoročno izdavanje smještaja i pojačati nadzor nad brzo rastućim tržištem privatnog smještaja.

Vlasti navode da će izmjene donijeti jasnija pravila i strože kontrole kako bi se osiguralo da svi pružaoci usluga posluju u skladu sa zakonskim okvirom.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Formirana komisija za ispitivanje stanja "Družbe"

Predložene promjene trebalo bi da pooštre zahtjeve za registraciju i unaprijede inspekcijski nadzor, s ciljem zaštite fer konkurencije i bezbjednosti gostiju.

Zvaničnici naglašavaju da mjere nisu usmjerene protiv legalnih izdavalaca smještaja, već protiv onih koji posluju bez odgovarajućih dozvola ili izbjegavaju poreske obaveze.

илу-новац-29112025

Ekonomija

Obezbijeđeno više od 2,5 miliona KM, sutra počinje isplata

Vlada navodi da će novi zakon doprinijeti boljoj regulaciji turističkog sektora, povećati transparentnost i uskladiti praksu Hrvatske sa evropskim standardima, uz zadržavanje snažne privlačnosti zemlje kao jedne od vodećih mediteranskih turističkih destinacija, prenosi bankar.me

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Hrvatska

kazne

privatni smještaj

