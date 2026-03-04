AI vam daje savjete za zdravlje? Ovo su stvari na koje treba obratiti pažnju

Bilo je pitanje vremena kad će tehnološke kompanije početi nuditi programe dizajnirane za zdravstvena pitanja.

U januaru je OpenAI predstavio Chat GPT Health, a on navodno može analizirati medicinske kartone korisnika, zdravstvene aplikacije i podatke uređaja da bi odgovorio na zdravstvena i medicinska pitanja.

Trenutno postoji lista čekanja za taj program.

Anthropic nudi slične karakteristike nekim korisnicima svog četbota Claude. Obje kompanije kažu da njihovi programi nisu zamjena za profesionalnu brigu i ne bi trebali biti korišteni za određivanje medicinskih stanja.

Umjesto toga, mogu objasniti komplikovane rezultate testova, pomoći u pripremi za posjetu doktoru ili analizirati važne zdravstvene trendove skrivene u medicinskim kartonima, prenosi tportal.hr.

Evo šta trebate uzeti u obzir prije razgovora s četbotom o zdravlju.

Pojedini doktori i istraživači koji su radili s Chat GPT Health i sličnim programima smatraju ih poboljšanjem u odnosu na sadašnje stanje. AI platforme nisu savršene, ponekad mogu halucinirati ili davati loše savjete, ali informacije koje proizvode vjerojatnije će biti personalizovane i specifične od onih koje pacijenti mogu pronaći putem Gugla.

Jedna od njihovih prednosti je ta što odgovaraju na pitanja korisnika s kontekstom iz njihove medicinske historije, uključujući recepte, dob i doktorske bilješke.

Što više podataka AI dobije, to će odgovori koje nudi vjerojatno biti precizniji. Ipak, budite oprezni s dijeljenjem osjetljivih privatnih medicinskih podataka onlajn uopšteno, ne samo s robotom za brbljanje.

Ako imate zabrinjavajuće simptome, preskočite vještačku inteligenciju.

Simptomi poput kratkog daha, bolova u prsima ili jake glavobolje mogu biti znak da trebate odmah potražiti medicinsku pomoć, ali čak i u manje hitnim situacijama pacijenti i doktori trebali bi pristupiti AI programima s određenom dozom zdrave sumnje.

Nikad se ne oslanjajte samo na ono što vam je vještačka inteligencija ponudila, bez obzira na to koliko se malim neki zdravstveni problem činio.

Važno je shvatiti i prihvatiti da sve što se dijeli s AI kompanijom nije zaštićeno kao što je komunikacija s doktorom. Za te dvije situacije vrijede vrlo različiti standardi zaštite privatnosti.

I OpenAI i Anthropic tvrde da zdravstvene podatke korisnika čuvaju odvojeno od drugih vrsta podataka i da oni podliježu dodatnim zaštitama privatnosti te ih navodno ne koriste za obuku svojih modela. Korisnici se moraju prijaviti za dijeljenje svojih podataka i mogu se isključiti u bilo kojem trenutku.

Četbotovi mogu pogriješiti

Rane studije pokazuju da programi poput Chat GPT-ja mogu proći medicinske preglede visokog stepena, ali često posrnu pri interakciji s ljudima.

Studija Univerziteta Oksford s 1300 učesnika nedavno je otkrila da ljudi koji koriste AI četbotove za istraživanje hipotetskih zdravstvenih stanja nisu donosili bolje odluke od ljudi koji koriste online pretraživanja ili ličnu procjenu.

AI četbotovi su u sveobuhvatnom, pisanom obliku ispravno identifikovali temeljno stanje u 95 posto slučajeva. Problemi su se pojavili u interakciji s ljudima.

Korisnici često nisu davali četbotovima potrebne informacije za ispravnu identifikaciju zdravstvenog problema.

S druge strane, AI sistemi često su odgovarali kombinacijom dobrih i loših informacija, a korisnici su imali problema u tome kako ih razlikovati, prenosi Radio sarajevo.