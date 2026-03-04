Logo
Pala prodaja Volvo automobila

Izvor:

Agencije

04.03.2026

13:18

Аутомобил Волво
Foto: Pixabay

Švedska kompanija Volvo automobili saopštila je danas, 4. marta da je prodala 156.965 vozila u tri mjeseca zaključno sa februarom.

To je pad od 10 odsto u odnosu na isti period prošle godine, prenio je Rojters.

S druge strane, prodaja potpuno električnih automobila porasla je za 18 odsto.

Kompanija navodi da su se na prodaju u tom periodu odrazili kontinuirani teški tržišni uslovi, na šta su posebno uticale povišene carine prije svega u Sjedinjenim Američkim Državama.

Најновија вијест

Svijet

NATO oborio raketu Irana koja je išla prema Turskoj

Produženi novogodišnji praznični period u Kini dodatno je uticao na plasman, navodi švedski proizvođač vozila.

"Međutim, zadovoljni smo što vidimo stabilan rast prodaje naših potpuno električnih automobila", dodaje se u saopštenju.

Akcije kompanije, koja bi 29. aprila trebalo da objavi svoj izvještaj o zaradi za prvi kvartal, porasle su za jedan odsto.

