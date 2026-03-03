Zašto vozači spaljuju "dlačice" na novim gumama?

Snalažljivost je prirodan odgovor na vanredne situacije poput inflacije, a u automobilskom sektoru u Argentini ta je neugodna pojava dostigla kritične nivoe. Posljednjih godina, ova južnoamerička zemlja suočila se s galopirajućom inflacijom koja je potpuno poremetila tržište autodijelova.

Od svih dijelova, gume su postale pravi luksuz, tjerajući hiljade vozača na rizičan poduhvat: prelazak granice i doslovno spaljivanje dokaza o kupovini novih guma.

U toj je zemlji jedna guma dostigla trostruko višu cijenu nego u susjednim zemljama, što je izazvalo neobičnu pojavu na granicama. Za hiljade vozača, ušteda je značila da moraju uzeti upaljač u ruke i "napraviti posao".

Razlika u cijenama sa susjednim zemljama

Za razumijevanje ovog fenomena, dovoljno je pogledati cijene. Dok je argentinska ekonomija trpila posljedice devalvacije, cijena jedne gume Pirelli Cinturato P1 (185/60R15), standardne dimenzije za gradske automobile, dostigla je nevjerovatnih 274.35 evra po tadašnjem kursu.

Poređenje sa susjednim zemljama bilo je ponižavajuće za domaćeg kupca. U Brazilu ista guma prodavala se za 75.40 evra, dok je u Čileu cijena bila oko 89.88 evra. Razlika je bila tolika da je, čak i uz trošak goriva za put, ušteda prelazila 60 odsto pri zamjeni cijelog kompleta.

Argentinske vlasti, svjesne ovog odliva deviza, pojačale su kontrole kako bi kažnjavale uvoz nepropisno prijavljene robe. Tu na scenu stupa vizualna analiza carinskih službenika. Nova guma je lako prepoznatljiva, ne samo po dubokom profilu, već i po dlačicama koje odaju da nije korištena.

Kako bi izbjegli zapljenu, argentinski vozači razvili su jednostavnu, ali učinkovitu metodu. Prije dolaska na kontrolni punkt, s upaljačem bi spalili sve dlačice. Cilj je bio simulirati da je guma već korištena i da nije netom prije montirana u stranoj državi. Brza vožnja po makadamu kako bi se zaprljao bok gume dovršavala je savršenu kamuflažu za izbjegavanje kazne.

Iako je posljednjih mjeseci inflacija došla pod kontrolu u poređenju s prethodnim haosom, ekonomski ožiljak na argentinskom voznom parku i dalje je prisutan. Fenomen "spaljenih dlačica" ostaće zabilježen u istoriji kao podsjetnik dokle može ići snalažljivost vozača kad obične gume postanu nedostižan luksuz.

Danas je razlika u cijenama drastično smanjena, ali sjećanje na spaljivanje gumenih "dlačica" na granicama i dalje je živo među onima koji su radije koristili upaljač nego rizikovali kaznu, piše "Elpais".

Šta su "dlačice" na gumama?

Više smo puta analizirali čemu služe karakteristične gumene "dlačice" na novim gumama.

Mogli ste pročitati da su pokazatelj trošenja, da pogoduju smanjenju buke na cesti, da osiguravaju bolje prianjanje, ili da gumi daju bolju aerodinamiku. Nijedna od ovih tvrdnji nije istinita, a stvarnost je mnogo jednostavnija.

U fazi kada kalupi koji oblikuju gumu dolaze u obzir, tekuća guma se ubrizgava u matrice. Da bi se spriječilo stvaranje vazduha tokom procesa, postoje male cijevi ili rupe koje mu pomažu da izađe, jer se bez njih mogu formirati mjehurići unutra.

Višak gume "bježi" kroz te male rupe i, nakon što je proces završen, one oblikuju dlake gume. Svaki put kada korisnik montira nove gume, ne mora uklanjati "dlačice", jer ne stvaraju probleme u vožnji. Uz trenje s asfaltom, one će otpasti same.

Dakle, iako se oko "dlačica" na gumama stvaraju razne spekulacije, one zapravo proizlaze iz procesa proizvodnje guma i nemaju značajan uticaj na performanse ili vožnju vozila, navodi "Jutarnji".