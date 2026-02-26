Belgijanac u BiH pronašao kombi koji mu je ukraden

Belgijanac Kurt Hilaert iz Genta pronašao je u Sarajevu kombi koji mu je ukraden, a prema njegovim riječima, ni policija ni osiguravajuća kuća mu nisu htjeli pomoć, pa je mafiji morao platiti da mu vrate njegovo vozilo.

Kaže da mu je automafija tražila 10.000 evra za otkup, a na kraju im je platio 1.000 evra.

Hronika Tragedija u BiH: Bagerista poginuo u teškoj nesreći

Kako pišu belgijski mediji, Kurt Hilaert u Gentu ima svoju agenciju za iznajmljivanje, a u ponudi mu je bio i ukradeni kombi.

Kombi iznajmljen pa nestao

Naime, kombi je 5. maja prošle godine iznajmio čovjek koji je tvrdio da putuje sa porodicom u Njemačku.

Nedugo nakon toga je kombi nestao, a svi GPS uređaji su bili isključeni.

Hilaert je policiji prijavio krađu, ali mu, zbog birokratskih procedura i nedostatka saradnje između policijskih organa, nisu pomogli.

Hronika Braća Dalton izlaze na optuženičku klupu zbog krađe 135.000 KM

Dalje navodi da se uređaj za praćenje slučajno aktivirao i da je locirao svoj kombi u Sarajevu.

Hilaert je sam došao u Sarajevo, angažovao jednog Sarajliju za pomoć, te pronašao svoje vozilo.

Lažne tablice i izmijenjen broj šasije

Belgijanac govori da su na kombiju bile lažne švajcarske registarske tablice te da je broj šasije izmijenjen.

Kada je kontaktirao kriminalce, oni su mu priznali da je vozilo ukradeno. Tu su krenuli pregovori oko vraćanja vozila.

Hronika Incident u školi: Direktor škole pretukao domara?

Tokom pregovora mu je ponuđeno da plati 10.000 evra kako bi dobio svoje vozilo nazad, ali je na kraju ipak platio 1.000 evra.

Hilaert tvrdi da je razočaran osiguravajućom kućom iz koje su mu rekli da se ne radi o “krađi” već o “prisvajanju”.

Policija mu je rekla kako je imala problem sa “određenim dosijeima iz drugih zemalja”.