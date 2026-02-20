Spremaju žestoke kazne za spore vozače

Prespora vožnja na auto-putu uskoro bi u američkoj saveznoj državi Džordžiji mogla postati ozbiljniji prekršaj.

Lokalni zakonodavci razmatraju povećanje minimalne dozvoljene brzine na auto-putevima, uz argument da prespora vožnja uzrokuje nesreće i narušava protok saobraćaja.

Trenutno je minimalna brzina na auto-putevima u Džordžiji postavljena na 64 kilometra na sat, iako su se maksimalna ograničenja s godinama povećala i dostigla 112, pa čak i 120 kilometara na sat na nekim dionicama.

Upravo ta velika razlika između najsporijih i najbržih vozila postala je problem. Novi prijedlog predviđa povećanje minimalne brzine na 80 kilometara na sat na svim putevima gdje je ograničenje 105 kilometara i više.

Opasnost

Prema policijskim i bezbjednosnim službama, vožnja znatno ispod dozvoljene brzine može biti jednako opasna kao i prebrza vožnja.

Prespora vozila stvaraju kolone, prisiljavaju druge vozače na nagla preticanja i nepredvidive manevre te povećavaju rizik od sudara.

Zabilježeno je više nesreća upravo zbog vozila koja su se kretala znatno sporije od ostalih.

Već postoje kazne

Kazne za presporu vožnju već postoje, ali rijetko se izriču u punom iznosu. Teoretski mogu dostići i do 1000 dolara, ali u praksi se najčešće kreću između 100 i 200 dolara.

Ako se minimalna brzina poveća, očekuje se i češća kontrola vozača koji ometaju saobraćajni tok.

Prijedlog ipak ima i kritičare. Dio poslanika upozorava da bi veće minimalne brzine mogle predstavljati problem starijim vozačima, početnicima ili vozačima starijih vozila koji se ne osjećaju sigurno pri višim brzinama.

Naglašava se i da se minimalna brzina primjenjuje samo kada to dozvoljavaju uslovi na putu, pa vremenske nepogode, gužve i radovi i dalje ostaju opravdani razlozi za sporiju vožnju.

Šta je cilj

Ako zakon bude usvojen, Džordžija bi mogla postati jedna od prvih američkih država koja aktivno kažnjava presporu vožnju na auto-putevima gotovo jednako strogo kao i prebrzu.

Cilj je jasan, manje naglih preticanja, ujednačeniji saobraćaj i veća sigurnost na brzim putevima.

Slična pravila postoje i u Hrvatskoj, ali su definisana drukčije. Zakon o sigurnosti saobraćaja na putevima propisuje da vozač ne smije bez opravdanog razloga voziti tako sporo da ometa normalan tok saobraćaj ili ugrožava druge.

Sporija vožnja dozvoljena je samo u uslovima poput lošeg vremena, gužvi ili oštećenog puta. Ako se iza sporog vozila stvori kolona koju nije moguće sigurno preteći, vozač se mora skloniti na prvom pogodnom mjestu i propustiti saobraćaj, u suprotnom slijedi kazna od 130 evra.

Takođe, vozi li se brzinom manjom od polovine dozvoljene, obavezno je uključiti sva četiri pokazivača smjera, a kazna za nepoštovanje tog pravila iznosi 30 evra.

Na auto-put se ne smiju uključivati vozila koja ne mogu voziti najmanje 60 kilometara na sat.