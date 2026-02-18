Stiže i četvrto svjetlo na semafor: Evo šta znači

Izvor:
Blic
18.02.2026
14:07
Komentari:0
Širom svijeta počela su testiranja nove vrste semafora koji bi, pored crvene, žute i zelene boje, mogli da dobiju i četvrto - bijelo svjetlo.
Razlog za ovu promjenu je sve veće prisustvo autonomnih (samovozećih) vozila u saobraćaju.
Hronika
Pali serijski lopovi: Upadali u vikendice i odnosili sve
Iako se klasični sistem koristi skoro čitav vijek, stručnjaci smatraju da bi nova signalizacija mogla da poboljša protok vozila i olakša prelazak na pametne saobraćajne sisteme budućnosti.
Novo bijelo svjetlo zamišljeno je kao signal "prati tok saobraćaja". Ono bi služilo za komunikaciju sa autonomnim vozilima na raskrsnicama i u gustim kolonama, omogućavajući im da se bezbjedno usklađuju i kreću efikasnije.
Dok bi autonomna vozila pratila instrukcije bijelog svjetla, vozači klasičnih automobila nastavili bi da se oslanjaju na standardna pravila saobraćaja i postojeći sistem semafora.
Pilot-projekti trenutno se sprovode u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina, uglavnom u kontrolisanim zonama sa ograničenim saobraćajem pješaka, poput luka i industrijskih područja.
Zanimljivosti
Natpis na spomeniku nasmijao region
Prema istraživanjima, uvođenje ovog sistema moglo bi da skrati vrijeme putovanja i smanji potrošnju goriva, ali je za širu primjenu potrebno da veliki procenat vozila na putevima bude autonoman.
Stručnjaci naglašavaju da bi za efikasno funkcionisanje sistema bilo potrebno da između 30% i 40% vozila bude autonomno, što znači da masovna primjena još nije realna u skorije vrijeme.
Zanimljivosti
Ova 3 znaka brišu sve loše iz prošlosti - novac i ljubav stižu u paketu
Ipak, koncept se posmatra kao priprema za budućnost saobraćaja i pametnih gradova.
Diskusije o promjenama na semaforima postoje već decenijama. Podsjećanja radi, i žuto svjetlo je nekada bilo novitet, predložio ga je policajac Vilijam Pots kako bi se izbjegla nagla promjena sa zelenog na crveno.
Auto-moto
6 h0
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
2 d0
Najnovije
Najčitanije
16
18
16
10
16
05
16
03
15
54
Trenutno na programu