Stiže i četvrto svjetlo na semafor: Evo šta znači

Širom svijeta počela su testiranja nove vrste semafora koji bi, pored crvene, žute i zelene boje, mogli da dobiju i četvrto - bijelo svjetlo.

Razlog za ovu promjenu je sve veće prisustvo autonomnih (samovozećih) vozila u saobraćaju.

Iako se klasični sistem koristi skoro čitav vijek, stručnjaci smatraju da bi nova signalizacija mogla da poboljša protok vozila i olakša prelazak na pametne saobraćajne sisteme budućnosti.

Šta znači bijelo svjetlo?

Novo bijelo svjetlo zamišljeno je kao signal "prati tok saobraćaja". Ono bi služilo za komunikaciju sa autonomnim vozilima na raskrsnicama i u gustim kolonama, omogućavajući im da se bezbjedno usklađuju i kreću efikasnije.

Dok bi autonomna vozila pratila instrukcije bijelog svjetla, vozači klasičnih automobila nastavili bi da se oslanjaju na standardna pravila saobraćaja i postojeći sistem semafora.

Trenutno je u fazi testiranja

Pilot-projekti trenutno se sprovode u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina, uglavnom u kontrolisanim zonama sa ograničenim saobraćajem pješaka, poput luka i industrijskih područja.

Prema istraživanjima, uvođenje ovog sistema moglo bi da skrati vrijeme putovanja i smanji potrošnju goriva, ali je za širu primjenu potrebno da veliki procenat vozila na putevima bude autonoman.

Kad stiže promjena

Stručnjaci naglašavaju da bi za efikasno funkcionisanje sistema bilo potrebno da između 30% i 40% vozila bude autonomno, što znači da masovna primjena još nije realna u skorije vrijeme.

Ipak, koncept se posmatra kao priprema za budućnost saobraćaja i pametnih gradova.

Diskusije o promjenama na semaforima postoje već decenijama. Podsjećanja radi, i žuto svjetlo je nekada bilo novitet, predložio ga je policajac Vilijam Pots kako bi se izbjegla nagla promjena sa zelenog na crveno.