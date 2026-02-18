Logo
Large banner

Stiže i četvrto svjetlo na semafor: Evo šta znači

Izvor:

Blic

18.02.2026

14:07

Komentari:

0
Стиже и четврто свјетло на семафор: Ево шта значи

Širom svijeta počela su testiranja nove vrste semafora koji bi, pored crvene, žute i zelene boje, mogli da dobiju i četvrto - bijelo svjetlo.

Razlog za ovu promjenu je sve veće prisustvo autonomnih (samovozećih) vozila u saobraćaju.

Илу-провалник-лопов-290925

Hronika

Pali serijski lopovi: Upadali u vikendice i odnosili sve

Iako se klasični sistem koristi skoro čitav vijek, stručnjaci smatraju da bi nova signalizacija mogla da poboljša protok vozila i olakša prelazak na pametne saobraćajne sisteme budućnosti.

Šta znači bijelo svjetlo?

Novo bijelo svjetlo zamišljeno je kao signal "prati tok saobraćaja". Ono bi služilo za komunikaciju sa autonomnim vozilima na raskrsnicama i u gustim kolonama, omogućavajući im da se bezbjedno usklađuju i kreću efikasnije.

Dok bi autonomna vozila pratila instrukcije bijelog svjetla, vozači klasičnih automobila nastavili bi da se oslanjaju na standardna pravila saobraćaja i postojeći sistem semafora.

Trenutno je u fazi testiranja

Pilot-projekti trenutno se sprovode u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina, uglavnom u kontrolisanim zonama sa ograničenim saobraćajem pješaka, poput luka i industrijskih područja.

гробље споменик

Zanimljivosti

Natpis na spomeniku nasmijao region

Prema istraživanjima, uvođenje ovog sistema moglo bi da skrati vrijeme putovanja i smanji potrošnju goriva, ali je za širu primjenu potrebno da veliki procenat vozila na putevima bude autonoman.

Kad stiže promjena

Stručnjaci naglašavaju da bi za efikasno funkcionisanje sistema bilo potrebno da između 30% i 40% vozila bude autonomno, što znači da masovna primjena još nije realna u skorije vrijeme.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Ova 3 znaka brišu sve loše iz prošlosti - novac i ljubav stižu u paketu

Ipak, koncept se posmatra kao priprema za budućnost saobraćaja i pametnih gradova.

Diskusije o promjenama na semaforima postoje već decenijama. Podsjećanja radi, i žuto svjetlo je nekada bilo novitet, predložio ga je policajac Vilijam Pots kako bi se izbjegla nagla promjena sa zelenog na crveno.

Podijeli:

Tagovi :

semafor

saobraćaj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Шта се догађа са кочницама када аутомобил дуго стоји?

Auto-moto

Šta se događa sa kočnicama kada automobil dugo stoji?

6 h

0
Избјегните папрене казне: Важно правило за возаче између 55 и 65 година

Auto-moto

Izbjegnite paprene kazne: Važno pravilo za vozače između 55 i 65 godina

1 d

0
Има преко 4 тоне, а бржи је од Ферарија

Auto-moto

Ima preko 4 tone, a brži je od Ferarija

1 d

0
Реците "не" залеђеној шофершајбни: Сирће, алкохол и лук у борби против леда

Auto-moto

Recite "ne" zaleđenoj šoferšajbni: Sirće, alkohol i luk u borbi protiv leda

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

15

54

Ruska vakcina za liječenje melanoma već u upotrebi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner