Izbjegnite paprene kazne: Važno pravilo za vozače između 55 i 65 godina

Uobičajeno važenje vozačke dozvole u Srbiji iznosi 10 godina. Međutim, za vozače koji navrše 65 godina starosti zakon predviđa kraći period važenja - dozvola se izdaje najduže na 5 godina.

Ovakvo rješenje uvedeno je kako bi stariji vozači češće kontrolisali zdravstveno stanje i time potvrdili sposobnost za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju.

Važno pravilo za vozače između 55 i 65 godina

Čak i kada vozač star između 55 i 65 godina produžava vozačku dozvolu, ona mu se ne izdaje na punih 10 godina, već sa rokom koji važi najduže do navršene 65. godine života.

To znači da se već nakon 55. godine trajanje dokumenta faktički "skraćuje", jer sljedeće produženje podrazumijeva ulazak u režim pooštrene kontrole.

Procedura produženja dozvole nakon 65. godine

Produženje se ne vrši automatski - izdaje se nova vozačka dozvola na lični zahtjev, kao i kod redovne zamjene dokumenta. Zahtev se može podnijeti najranije 30 dana prije isteka postojeće dozvole.

Za razliku od standardne procedure, obavezan je ljekarski pregled kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za upravljanje vozilom. Pregled obuhvata procenu vida, psihofizičkog stanja, motorike i opšteg zdravstvenog statusa, odnosno iste parametre koji su provjeravani i prilikom prvog dobijanja dozvole.

Društvo U Srpskoj rođeno 10 beba

Ljekarski izvještaj u trenutku podnošenja zahteva ne sme biti stariji od šest mjeseci.

Administrativni koraci

Za izdavanje nove dozvole potrebno je:

obaviti ljekarski pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi

uplatiti propisane administrativne takse (iznosi i računi mogu se razlikovati po lokalnim policijskim upravama)

podnijeti zahtjev u nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a

priložiti važeću ličnu kartu, staru vozačku dozvolu, dokaz o uplati i ljekarsko uvjerenje

Kazne i rokovi

Upravljanje vozilom sa isteklom vozačkom dozvolom predstavlja prekršaj za koji je propisana novčana kazna (u praksi oko 10.000 dinara, u zavisnosti od kvalifikacije prekršaja).

Zbog toga je preporuka da vozači koji se približavaju 65. rođendanu započnu proceduru produženja najmanje mjesec dana ranije, kako ne bi ostali bez važeće dozvole, prenosi Kurir.