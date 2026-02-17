Izbjegnite paprene kazne: Važno pravilo za vozače između 55 i 65 godina

Izvor:
Uobičajeno važenje vozačke dozvole u Srbiji iznosi 10 godina. Međutim, za vozače koji navrše 65 godina starosti zakon predviđa kraći period važenja - dozvola se izdaje najduže na 5 godina.
Ovakvo rješenje uvedeno je kako bi stariji vozači češće kontrolisali zdravstveno stanje i time potvrdili sposobnost za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju.
Čak i kada vozač star između 55 i 65 godina produžava vozačku dozvolu, ona mu se ne izdaje na punih 10 godina, već sa rokom koji važi najduže do navršene 65. godine života.
To znači da se već nakon 55. godine trajanje dokumenta faktički "skraćuje", jer sljedeće produženje podrazumijeva ulazak u režim pooštrene kontrole.
Produženje se ne vrši automatski - izdaje se nova vozačka dozvola na lični zahtjev, kao i kod redovne zamjene dokumenta. Zahtev se može podnijeti najranije 30 dana prije isteka postojeće dozvole.
Za razliku od standardne procedure, obavezan je ljekarski pregled kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za upravljanje vozilom. Pregled obuhvata procenu vida, psihofizičkog stanja, motorike i opšteg zdravstvenog statusa, odnosno iste parametre koji su provjeravani i prilikom prvog dobijanja dozvole.
Ljekarski izvještaj u trenutku podnošenja zahteva ne sme biti stariji od šest mjeseci.
Za izdavanje nove dozvole potrebno je:
Upravljanje vozilom sa isteklom vozačkom dozvolom predstavlja prekršaj za koji je propisana novčana kazna (u praksi oko 10.000 dinara, u zavisnosti od kvalifikacije prekršaja).
Zbog toga je preporuka da vozači koji se približavaju 65. rođendanu započnu proceduru produženja najmanje mjesec dana ranije, kako ne bi ostali bez važeće dozvole, prenosi Kurir.
