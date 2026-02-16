Recite "ne" zaleđenoj šoferšajbni: Sirće, alkohol i luk u borbi protiv leda

Vjetrobranska stakla prekrivena injem i ledom su najveća noćna mora svih vozača, koji umjesto da samo uđu u kola i krenu na posao, ujutru moraju ujutru da izdvoje i do 30 minuta da očiste šoferšajbnu i druga stakla na kolima.

Srećom, postoje načini da se pojava inja i leda spriječi, kao i trikovi za brže i lakše odleđivanje ako su se oni već pojavili.

Sirće i voda su najbolji način da zaštitimo stakla

Sirće je jedan od najboljih načina da naša vetrobranska stakla zaštitimo od zamrzavanja, odnosno stvaranja inja i leda u hladnim zimskim noćima. Sve što je potrebno jeste da u bocu sa raspršivačem sipamo sirće i vodu u odnosu 3 prema 1 (tri četvrtine sirćeta i jedna četvrtina vode).

Takvim rastvorom treba naprskati šoferšajbnu, bočna stakla i retrovizore, najbolje uveče prije nego što temperature padnu ispod nule, a zatim i dobro prebrisati stakla krpom ili peškirom, kako bi se rastvor ravnomerno rasporedio po površini. Sirćetna kiselina će sniziti temperaturu na kojoj voda mrzne, zahvaljujući čemu se na našim šoferkama neće stvarati led.

Luk i krompir takođe spriječavanu pojavu leda na staklima

U borbi sa pojavom inja i leda na vjetrobranskim staklima su se dobro pokazale čak i neke namirnice, a prave zvezde u ovoj kategoriji su luk i krompir. Od njih se, doduše, ne prave nikakvi rastvori, već se njihove polutke koriste za premaz šoferšajbne i drugih stakala prije nego što se temperature spuste ispod nule.

Šećer koji se nalazi u luku i krompiru napraviće prirodnu barijeru na staklu i tako spriječiti pojavu inja i leda na njegovoj površini, tako da će ona ujutru biti čista, a vi spremni za polazak na posao. Jedino o čemu treba voditi računa je da komadići povrća ne ostanu na staklu, jer tako možete smanjiti vidljivost i otežati upravljanje vozilom.

Ukoliko se led već stvorio, u pomoć "priskače" alkohol

Ukoliko su se inje i led ipak "nahvatali" na vetrobranskom staklu, najbolji saveznik u borbi sa njima jeste alkoholni rastvor koji, poput onog sa sirćetom, možete napraviti sami kod kuće. Dovoljno je da u razmjeri 2 prema 1 pomiješate vodu i običan 70-procentni alkohol, tim rastvorom poprskate stakla i sačekate nekoliko minuta kako bi se led otopio. Nakon toga špatulom za led samo odstranite sve sa stakala i spremni ste da krenete! Ovaj čarobni sprej za odmrzavanje možete obogatiti i sa par kapi tečnosti za pranje sudova, naročito ukoliko su stakla od prethodne vožnje ostala blago zaprljana.

Šta ne smemo nikako raditi kada je šoferka prekrivena injem i ledom

Najveća greška koju vozači nepromišljeno načine jeste odleđivanje stakala toplom vodom - polijevanjem iz flaše ili kante ili korišćenjem pomoćnih sredstava. Ovakav danak neiskustvu najčešće ima katastrofalne posledice, budući da velika promjena u temperaturama dovodi do pucanja vetrobranskog stakla. Dakle, svi oni trikovi sa kesom vruće vode, vrućim peškirima i slično neće donijeti ništa dobro.

Osim toga, vozači često svrate i na samouslužnu perionicu, kako bi vodom pod velikim pritiskom skinuli naslage inja i leda, ali je to jednako loša ideja kao i gorenavedeni trikovi. Rezultat može biti isti, ako ne i gori, premda se vruća voda iz "pištolja" na samouslužnim perionicama može sliti i na ostala stakla i izazvati i njihovo pucanje.