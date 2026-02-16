Pomračenje Sunca 17. februara za 3 znaka donosi preokret

Pomračenja Sunca predstavljaju jedan od najvažnijih astroloških događaja u godini, trenutak kada Mjesec d‌jelimično ili potpuno zakloni Sunce i unese nagli energetski preokret.

Pomračenje Sunca u znaku Vodolije 17. februara 2026. otvara energetsku kapiju promjena, koje se mogu osjećati duboko i dugo nakon same eklipse. Nekim znakovima to je prilika za rast i novu viziju, ali će se pojedini suočiti s velikim izazovima.

U astrologiji se smatra da događaji poput pomračenja Sunca ne utiču samo na nebo, već pokreću talase promjena i u našim životima, označavajući završetak jednih ciklusa i početak drugih. Efekti solarne eklipse mogu trajati mjesecima nakon samog pomračenja, što otvara put za neočekivane promjene, preispitivanja i potpuno nove pravce.

Prstenasto pomračenje Sunca, koje nas očekuje 17. februara 2026, odvija se u znaku Vodolije, koji simbolizuje inovacije, slobodu, originalnost i kolektivnu svijest.

Ovo pomračenje često donosi promjene u društvenim krugovima, tehnologiji, idejama i percepciji sopstvenog mjesta u zajednici. Ipak, dok mnogima otvara vrata za nove početke, nekim znakovima može d‌jelovati izazovno: energija pomračenja može srušiti stare strukture i natjerati ih da se suoče s onim što dugo izbjegavaju.

Rak

Rakovi su emotivno orijentisani i snažno vezani za stabilnost doma, sigurnost i bliske odnose. Pomračenje Sunca u Vodoliji aktivira teme koje nisu u njihovom fokusu (društvene mreže, kolektivne ciljeve i nove ideje), što može izazvati osjećaj udaljavanja od onoga što im je najvažnije.

Tokom ovog perioda mogu se javiti nesigurnosti i dileme u vezi s porodičnim pitanjima, dok unutrašnja preispitivanja mogu rasplamsati emotivne reakcije. Rakovi bi mogli osjećati i pritisak da donesu važne odluke u profesionalnom ili finansijskom segmentu prije nego što budu spremni.

Škorpija

Intenzivne emocije i duboke transformacije prirodna su teritorija Škorpija, ali pomračenje u Vodoliji može promijeniti pravac njihovog fokusa, s unutrašnjeg, psihološkog rada na spoljne, društvene interakcije i grupnu dinamiku.

Tokom ovog perioda Škorpije mogu osjećati da njihove ideje i planovi nailaze na otpor ili da se suočavaju s neočekivanim promjenama u okruženju koje narušavaju osjećaj kontrole. Ovaj tranzit može donijeti i tenzije u odnosima s drugima, jer Škorpije teže intenzivnim i dubokim vezama, dok kosmička energija podstiče distancu i nezavisnost.

Bik

Bikovi teže stabilnosti, sigurnosti i postepenom napretku u finansijama, rutini i svakodnevnom životu. Energija pomračenja Sunca u Vodoliji, koja favorizuje neočekivane promjene, originalnost i kolektivne ideje, može izazvati osjećaj nestabilnosti ili nerazumijevanja za njihove dugoročne planove.

Tokom ovog perioda mogu se javiti frustracije zbog promjena koje d‌jeluju nepredvidivo ili nelogično, naročito kada su u pitanju finansije, resursi ili strukture koje su ih dugo činile sigurnim. Ovo pomračenje može ih natjerati da se prilagode brže nego što su spremni, što može biti frustrirajuće i izazovno.

(Stil/Glossy.)