Horoskop za 16. februar: Šta nam zvijezde danas poručuju?

16.02.2026

07:21

Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?
Foto: Pexels

Šta nam zvijezde poručuju danas?

Ovan

Fokusirajte se na poslovne pregovore koji mogu donijeti dugoročnu stabilnost vašem budžetu. U ljubavi je vaša strast naglašena, pa iskoristite veče za romantičan izlazak sa partnerom. Pronađite više vremena za odmor i kvalitetan san.

Bik

Prihvatite nove odgovornosti na radnom mjestu jer će one biti ključne za vaš dalji napredak. Partner očekuje više nježnosti, dok bi slobodni mogli upoznati zanimljivu osobu preko posla. Pojačajte unos svježeg voća i povrća.

Blizanci

Organizujte svoje vrijeme bolje kako biste uspjeli završiti sve planirane projekte bez stresa. Na emotivnom polju vlada harmonija, a jedna poruka od osobe iz prošlosti može vas veoma iznenaditi. Povedite računa o zdravlju svojih zglobova.

Rak

Budite oprezni sa troškovima i izbjegavajte nepotrebne investicije u ovom nestabilnom periodu. U odnosu sa voljenom osobom izbjegavajte tvrdoglavost, a slobodni neka se odvaže na prvi korak. Izbjegavajte tešku i previše začinjenu hranu.

Lav

Iskoristite svoju kreativnu energiju za rješavanje problema koji vas muče već duže vrijeme. Vaša harizma privlači pažnju okoline, pa očekujte brojne komplimente i nove ljubavne ponude. Budite fizički aktivniji i boravite na vazduhu.

Djevica

Analizirajte svoje dosadašnje rezultate i napravite detaljan plan za naredne radne sedmice. U ljubavi je važno da pokažete više razumijevanja za partnerove potrebe i sitne nesuglasice. Obratite pažnju na nivo šećera u krvi.

Vaga

Pronađite balans između poslovnih zahtjeva i potrebe za privatnim mirom i opuštanjem. Slobodne Vage će osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koju poznaju sa nekog društvenog događaja. Više se šetajte u prirodi radi relaksacije.

Škorpija

Pokažite odlučnost u donošenju važnih odluka koje se tiču vašeg budućeg profesionalnog puta. Partner vam pruža punu podršku, dok bi slobodni mogli započeti strastvenu avanturu sa jednim Jarcem. Čuvajte se prehlade i naglih promjena temperature.

Strijelac

Iskoristite priliku za učenje novih vještina koje će vam pomoći da postanete konkurentniji na tržištu. U ljubavi vas prati sreća, a zajedničko putovanje bi moglo dodatno ojačati vašu trenutnu vezu. Smanjite unos kafe i energetskih napitaka.

Jarac

Završite započete administrativne poslove prije nego što krenete u realizaciju novih ideja. Emotivni život donosi stabilnost, ali je potrebno da iskreno razgovarate o stvarima koje vas brinu. Provjerite krvni pritisak i izbjegavajte stres.

Vodolija

Budite otvoreni za saradnju sa kolegama jer timski rad donosi brže i efikasnije rezultate. Slobodni pripadnici znaka mogli bi otkriti simpatije prema osobi iz bliskog poslovnog okruženja. Unosite više vitamina C i jačajte imunitet.

Ribe

Oslonite se na svoju intuiciju prilikom donošenja odluka koje uključuju veće sume novca. U ljubavi se prepustite osjećanjima i ne dozvolite da sumnje kvare vaš odnos sa partnerom. Pronađite hobi koji vas istinski ispunjava i opušta.

Horoskop

astrologija

