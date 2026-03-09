Logo
SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: "Biće posljedica"

Izvor:

B92

09.03.2026

21:58

Komentari:

0
Foto: Brett Sayles/Pexels

Zbog odmazde Irana i napada na američke pozicije u Saudijskoj Arabiji, ambasada SAD u ovoj zemlji morala je da bude kompletno evakuisana.

Senator Lidzi Grejem, zbog, kako kaže, uzdržanosti kraljevine, najavio je oštriju politiku prema partnerima.

"Koliko ja razumijem, Kraljevina odbija da upotrebi svoju sposobnu vojsku kao dio napora da se okonča varvarski i teroristički iranski režim koji je terorisao region i ubio sedam Amerikanaca", napisao je Grejem na društvenoj mreži Iks i dodao:

"Pitanje, zašto bi Amerika sklopila odbrambeni sporazum sa zemljom kao što je Kraljevina Saudijska Arabija, koja nije voljna da se pridruži borbi od zajedničkog interesa".

On je istakao da Amerikanci ginu, a Sjedinjene Države troše milijarde da "svrgnu teroristički iranski režim koji preti regionu".

"U međuvremenu, čini se da Saudijska Arabija izdaje saopštenja i radi neke stvari u pozadini koje su tek djelimično korisne, ali nije voljna da učestvuje u vojnim operacijama kako bi se okončala vladavina terora koja dolazi iz Irana. Nadajmo se da će se zemlje Savjeta za saradnju u Zalivu više uključiti, jer se ova borba vodi u njihovom dvorištu. Ako niste spremni da upotrebite svoju vojsku sada, kada ste onda spremni da je upotrebite", napisao je senator.

Za kraj, imao je poruku za sve "neposlušnike".

"Nadajmo se da će se ovo uskoro promijeniti. Ako ne, uslijediće posledice", zaključio je Lindzi Grejem.

