Aplikacije koje najviše štete bateriji telefona

Prema tehničkim stručnjacima, veb stranice za trgovinu tehnologijom, aplikacije koje najviše štete trajanju baterije vašeg pametnog telefona su one koje neprestano rade u pozadini - čak i kada se ne koriste aktivno.
Facebook i Instagram u vlasništvu Mete, Twitter, Snapchat i TikTok neki su od onih koji najviše iscrpljuju, upozoravaju stručnjaci, budući da aplikacije u svakom trenutku imaju pristup vašoj lokaciji, mikrofonu, kameri i kontaktima.
Posebno se to primjećuje nakon što su se korisnici požalili da Metina nova aplikacija za društvene mreže Theads munjevito troši bateriju njihovog telefona.
Neki frustrirani korisnici nove aplikacije za mikroblogiranje, koju mnogi vide kao izravnog rivala Twitteru, čak su i izbrisali aplikaciju nakon što je ispraznila bateriju na njihovim pametnim telefonima.
Iako je razlog ovog pražnjenja baterije i dalje nejasan, stručnjak za kibernetičku sigurnost Jake Moore sugerirao je da bi to moglo biti rezultat procesa koji se zove "negativno testiranje".
"Meta aplikacije su se dugo optuživale da uzrokuju pražnjenje baterije iPhonea", rekao je. "To bi moglo biti zato što programeri pokušavaju razumjeti više o svojoj aplikaciji i načinu na koji korisnici s njom komuniciraju. Proces koji se naziva negativno testiranje koristi se kako bi se programerima pomoglo da nauče kako ljudi koriste aplikaciju kako bi je poboljšali, a smatralo se da je Facebook to koristio u prošlosti", kaže Moore.
Ostale aplikacije koje crpe vašu bateriju
1. Facebook
2. Twitter
3. Instagram
4. Snapchat
5. TikTok
6. Uber
7. Amazon
8. Spotify
9. Netflix
10. Candy Crush
