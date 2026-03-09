Duvala svjećice na torti, pa umalo ostala bez oka

Rođendanske proslave često donose smieh, šale i nezaboravne trenutke. I dok većina šala među prijateljima i porodicom prolazi bez posljedica, ponekad i najbezopasniji čin može neočekivano postati opasan.

To je na svojoj koži osjetila jedna mlada djevojka iz Brazila. Okružena prijateljima i stolom punim hrane, nagnula je lice prema torti kako bi ugasila svećice. Međutim, u sekundi, neko joj je gurnuo lice u tortu. Trenutak radosti odmah se pretvorio u paniku jer se "bezopasna" šala ovog puta završila dramatično.

Naime, nešto što mnogi od prisutnih nisu znali jeste da je visoka, višeslojna torta bila građena sa unutrašnjim štapovima — tankim drvenim ili plastičnim potpornim elementima koje poslastičari koriste kako bi složene torte ostale stabilne pod sopstvenom težinom. Kada je njeno lice udarilo u tortu, jedan od tih štapova probio joj je oko.

Hitno prebačena u bolnicu

Panika je odmah zamijenila smijeh, a povrijeđena djevojka je hitno prebačena u bolnicu.

Ljekari su, na sreću, utvrdili da oko i vid nisu trajno oštećeni, iako je povreda mogla biti životno opasna.

Ovaj incident, koji je ubrzo obišao internet, istakao je koliko tradicionalno guranje lica slavljenika u tortu može biti rizično, prenosi Blic.

Priča kao ozbiljan podsjetnik

Mnogi ljudi ne shvataju da visoke torte gotovo uvijek imaju unutrašnje potpore od drveta ili plastičnih materijala bezbjednih za hranu. Ti štapići funkcionišu kao stubovi unutar torte, raspoređuju težinu između slojeva i sprečavaju da se torta sruši tokom transporta i izlaganja. Bez njih, složene torte bi često tonule ili se prevrnule.

Na kraju, mlada djevojka je iz ove situacije izašla nepovrijeđena, ali priča sada služi kao ozbiljan podsjetnik: ponekad su najveći rizici na proslavama upravo oni koje niko ne vidi.