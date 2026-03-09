Vic: Kakav je Mujo radnik?

Autor:ATV
09.03.2026
22:40
Komentari:0
Mujo naleti na šefa koji se odmah izdere na njega:
- Pa gdje si ti, ganjam te po gradilištu cijeli dan, nikako da te nađem?!
Savjeti
Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju
Mujo slegne ramenima:
- Šefe, pa znate da je teško pronaći dobrog radnika!
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu