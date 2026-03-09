Logo
Vic: Kakav je Mujo radnik?

Autor:

ATV

09.03.2026

22:40

Vic
Mujo naleti na šefa koji se odmah izdere na njega:

- Pa gdje si ti, ganjam te po gradilištu cijeli dan, nikako da te nađem?!

Mujo slegne ramenima:

- Šefe, pa znate da je teško pronaći dobrog radnika!

