Vic: Kakav je Mujo radnik?

Mujo naleti na šefa koji se odmah izdere na njega:

- Pa gdje si ti, ganjam te po gradilištu cijeli dan, nikako da te nađem?!

Savjeti Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju

Mujo slegne ramenima:

- Šefe, pa znate da je teško pronaći dobrog radnika!