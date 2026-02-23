Vic dana: Doktor

Izvor:
ATV
23.02.2026
21:41
Srela se dva prijatelja.
I jedan upita drugog:
- Čujem da imaš problema sa srcem. Da li si išao doktoru?
- Jesam.
- I šta ti je rekao?
- Da moram promjeniti način ishrane,da moram izbaciti roštilj i masnu hranu,da moram ostaviti pivo i rakiju i preći na vodu. Još mi je rekao da moram prestati gledati Ligu šampiona i da moram prestati ganjati tuđe žene već samo da budem sa svojom. Drugim riječima, moram potpuno promijeniti svoj život.
- I šta si odlučio?
- Promjeniću doktora.
