Vic dana: Doktor

I jedan upita drugog:

- Čujem da imaš problema sa srcem. Da li si išao doktoru?

- Jesam.

- I šta ti je rekao?

- Da moram promjeniti način ishrane,da moram izbaciti roštilj i masnu hranu,da moram ostaviti pivo i rakiju i preći na vodu. Još mi je rekao da moram prestati gledati Ligu šampiona i da moram prestati ganjati tuđe žene već samo da budem sa svojom. Drugim riječima, moram potpuno promijeniti svoj život.

- I šta si odlučio?

- Promjeniću doktora.