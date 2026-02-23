Rasprava između bivšeg zeta i punca završila fizičkim sukobom: Reagovala policija

23.02.2026
21:38
Novi Pazar je danas bio poprište incidenta u Ulici Save Kovačević, gdje je došlo do fizičkog sukoba između bivšeg zeta i njegovog bivšeg punca.
Prema izjavama očevidaca, verbalna rasprava između dvojice muškaraca brzo je prerasla u fizički obračun.
Situacija je dodatno eskalirala kada je, kako navode svjedoci, jedan od učesnika oštetio putničko vozilo marke BMW, pri čemu je razbijeno vjetrobransko staklo i pričinjena materijalna šteta.
Incident se dogodio u prometnom dijelu grada u vrijeme kada su se građani vraćali kućama pred iftar, što je izazvalo uznemirenost među prolaznicima i stanarima okolnih objekata.
Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici Policijske uprave Novi Pazar, koji su obavili uviđaj, prikupili izjave učesnika i svjedoka te priveli aktere događaja radi daljeg postupanja.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim povredama niti o pravnoj kvalifikaciji djela. Više detalja očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.
Ovaj slučaj još jednom ukazuje na to koliko porodični nesporazumi mogu eskalirati ukoliko se ne rješavaju mirnim putem, ostavljajući posljedice i na sigurnost građana i na imovinu javlja Sandžak Danas.
