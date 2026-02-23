Logo
Large banner

Rasprava između bivšeg zeta i punca završila fizičkim sukobom: Reagovala policija

23.02.2026

21:38

Komentari:

0
Расправа између бившег зета и пунца завршила физичким сукобом: Реаговала полиција
Foto: Tanjug/AP

Novi Pazar je danas bio poprište incidenta u Ulici Save Kovačević, gdje je došlo do fizičkog sukoba između bivšeg zeta i njegovog bivšeg punca.

Prema izjavama očevidaca, verbalna rasprava između dvojice muškaraca brzo je prerasla u fizički obračun.

Хакер

Hronika

Ucjenjivali bračni par eksplicitnim snimcima, uzeli im ogromne pare

Situacija je dodatno eskalirala kada je, kako navode svjedoci, jedan od učesnika oštetio putničko vozilo marke BMW, pri čemu je razbijeno vjetrobransko staklo i pričinjena materijalna šteta.

Incident se dogodio u prometnom dijelu grada u vrijeme kada su se građani vraćali kućama pred iftar, što je izazvalo uznemirenost među prolaznicima i stanarima okolnih objekata.

Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici Policijske uprave Novi Pazar, koji su obavili uviđaj, prikupili izjave učesnika i svjedoka te priveli aktere događaja radi daljeg postupanja.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim povredama niti o pravnoj kvalifikaciji djela. Više detalja očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Hapšenje, lisice

Region

Bio u bjekstvu: Uhapšen bivši ministar

Ovaj slučaj još jednom ukazuje na to koliko porodični nesporazumi mogu eskalirati ukoliko se ne rješavaju mirnim putem, ostavljajući posljedice i na sigurnost građana i na imovinu javlja Sandžak Danas.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Pazar

fizički napad

Svađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вјера кадионица црква свештеник

Društvo

Sutra je Vlasovdan: Ljudi koji imaju domaće životinje jednu stvar nikako ne bi smjeli raditi

1 h

0
Млијеко

Ekonomija

Megle najavio smanjenje otkupa mlijeka: "Omča oko vrata farmerima"

1 h

0
Бака Прасе открио чега се боји након паљења аутомобила

Scena

Baka Prase otkrio čega se boji nakon paljenja automobila

1 h

0
Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов

Scena

Duško Tošić pokazao kako uživa sa kćerkama na putovanju

1 h

0

Više iz rubrike

Уцјењивали брачни пар експлицитним снимцима, узели им огромне паре

Hronika

Ucjenjivali bračni par eksplicitnim snimcima, uzeli im ogromne pare

49 min

0
Преко интернета продавао фалсификовану луксузну робу: Згрнуо милионе

Hronika

Preko interneta prodavao falsifikovanu luksuznu robu: Zgrnuo milione

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Hronika

Muškarac (80) uhapšen zbog polnog zlostavljanja unuke: Zbog istog djela i ranije osuđivan

4 h

0
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије

Hronika

Potvrđena optužnica protiv 14 osoba zbog napada na navijače Crvene zvezde

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Pelet pada - kupci čekaju udarne popuste

22

19

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

22

16

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

22

15

Meteorolozi o narednim danima: Biće natprosječno toplo

22

13

Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner