Baka Prase otkrio čega se boji nakon paljenja automobila

Izvor:

Informer

23.02.2026

21:10

Бака Прасе открио чега се боји након паљења аутомобила
Foto: Printscreen/Instagram

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, progovorio je o incidentu kada mu je zapaljen automobil.

Pripadnici policije, podsjetimo, uhapsili su Zorana Ristova (23), osumnjičenog da je zapalio automobil jutjubera.

"Uhvatili su momka koji je zapalio moj auto, ali ko zapravo stoji iza toga još uvijek se ne zna", započeo je Bogdan, koji je potom objasnio da li se plaši za svoju bezbjednost:

Plaši se za bliske ljude

"Znam da postoji šansa da se meni nešto desi, ali se ne plašim jer sam siguran u svoje obezbjeđenje. Mada, ako je neko spreman da mi zapali auto, ko zna na šta je još spreman. Razmišljam šta bi moglo da se desi ljudima koji su meni bliski i to je jedini stres koji imam, prenosi Informer.

Otkrio je i zbog čega je automobil bio parkiran na mjestu za invalide.

"To je privatan parking, a ne javna zona pa da ne smije da se stane na invalidsko mjesto. Mjesto je u vlasništvu lokala koji su mi dali da tu parkiram i to mesto je pod rampom", rekao je Baka Prase u podkastu Telkast.

Baka Prase

zapaljen automobil

