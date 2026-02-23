Smršao 50 kg, a sada završio na infuziji: Pjevač se oglasio iz bolnice i zabrinuo sve

Izvor:
Pjevač Sloba Vasić napravio je drastičnu promjenu pošto je smršao čak 50 kilograma.
Njegovom transformacijom bili su oduševljeni svi, a pjevač nije krio koliko se dobro osjeća nakon ove velike promjene.
Međutim, najnovija objava izazvala je zabrinutost.
Sloba Vasić se oglasio slikom sa braunilom u ruci i priključen na infuziju.
Pjevač nije otkrio zbog čega je završio u bolnici, međutim objava je napravila pometnju i zabrinutost kod njegovih fanova koji su mu uputili riječi podrške.
Pjevač Sloba Vasić je umalo ozbiljno narušio zdravlje, a kako i sam priznaje pretjerano je jeo i naglo se ugojio. Zbog života van kontrole jedino riješenje se samo nametnulo - smanjenje želuca.
- Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jedeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Boljele su me kosti, noge od stajanja... - rekao je u svojoj ispovijesti Sloba.
Pjevač Sloba Vasić godinama je kuburio sa viškom kilograma, te u jednom trenutku imao 150 kilograma zbog čega je ugradio balon u stomak, ali ga je brzo izvadio. Za njega se ova operacija ispostavila kao pravo riješenje, prenosi Telegraf.
