Objavljen prvi kadar iz filma o Saši Popoviću: Suzana u suzama

"Grand produkcija" snimila je film o osnivaču Saši Popoviću, koji će biti premijerno prikazan 28. februara na godišnjicu njegove smrti.

Sada su pušteni prvi kadrovi prvog dijela dokumentarca u kojem njegova udovica Suzana u suzama pričao o njemu.

"Da je on, koji je pun energije, pun života, pun radosti i pun ljubavi i da on ima takvu bolest", ispričala je Suzana u suzama.

Kako je navedeno, dokumentarac će biti pušten iz dva dijela, prvi 28. februara u 20 sati, a drugi već sutradan, 1. marta na PRVA TV, prenosi Telegraf.

Inače, pojedine javne ličnosti i pjevači su se oglašavali na ovu temu, i to zato što nisu pozvani da govore o Popoviću.

Suzana otkrila ko će se pojaviti u filmu

U filmu će, pored brojnih kolega, prijatelja i saradnika, učestvovati i članovi Popovićeve porodice, koji će govoriti o njegovom privatnom životu, radu i svemu što je obilježilo njegovu karijeru.

"Jako mi je teško i veoma bolno. Naravno da ćemo svi biti u dokumentarnom filmu o mom Saletu, mi smo njegova porodica. Za sada ne bih ništa više govorila, uskoro ćete imati priliku da pogledate film. Hvala vam na razumevanju", poručila je Suzana.