Logo
Large banner

Krivična prijava protiv Čede Jovanovića

23.02.2026

09:58

Komentari:

0
Кривична пријава против Чеде Јовановића
Foto: Printscreen/TV Pink

Drama oko političara Čedomira Jovanovića, dobila je svoj pravni epilog nakon incidenta koji se prije par dana dogodio u Beogradu.

Policijski službenici su završili svoj dio posla, a javni tužilac je, nakon uvida u sve dokaze i izjave, donio odluku koja Jovanoviću nimalo neće ići u prilog.

Protiv Čedomira Jovanovića zvanično je podnijeta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja.

Јовановић Кос Инстаграм

Srbija

Letjelo je sve: Čedomir Jovanović otkrio detalje tuče

Riječ je o članu 344, stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika, što u prevodu znači da se Jovanović ne tereti za običnu čarku, već za teži oblik nasilja koji je izazvao uznemirenje javnosti ili je počinjen u grupi/prema više lica.

"Obavještavamo vas da je javni tužilac naložio da se protiv Č.J. podnese krivična prijava zbog krivičnog djela Nasilničko ponašanje. U redovnom toku postupka biće preduzete sve neophodne dokazne radnje, nakon čega će javni tužilac donijeti konačnu odluku shodno zakonu“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Чедомир Јовановић

Scena

"Bio je sav krvav, mene su izvukli napolje" Čeda Jovanović otkrio detalje tuče

S obzirom na to da je postupak pokrenut u redovnom toku, to znači da će se u narednom periodu prikupljati dodatni dokazi, saslušavati svjedoci i pregledati eventualni snimci sa sigurnosnih kamera iz kafića u kojem je izbio haos. Tek nakon što se sklopi kompletan mozaik onoga što se te večeri dogodilo, tužilaštvo će odlučiti da li će podići optužnicu koja bi Jovanovića mogla da odvede i iza rešetaka.

Podijeli:

Tag :

Čedomir Jovanović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Попила сам неке таблете, хвала Богу жив је" Снежана с кнедлом у грлу о претученом сину

Scena

"Popila sam neke tablete, hvala Bogu živ je" Snežana s knedlom u grlu o pretučenom sinu

2 h

0
Шушка се о разводу, а ово је имовинска карта Весне и Ђолета Ђоганија

Scena

Šuška se o razvodu, a ovo je imovinska karta Vesne i Đoleta Đoganija

4 h

0
Вики Митровић проституција

Scena

Priznala da se bavi prostitucijom, pa sad provocira

4 h

0
Бранко Ђурић

Scena

Branko Đurić postao djed, porodila se kćerka Zala

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

39

Tržišnim inspektorkama predložen pritvor, kolega ”pao” na skijanju

12

39

Mišić: Povećanjem plata stvoreni uslovi za unapređenje predškolstva

12

33

Zaharova o vezi Endrua sa Epstinom: U Britaniji vlada "cirkus nakaza"

12

30

Ko je bio "El Menčo": Bivši policajac koji je stvorio najkrvaviji narko-kartel na svijetu

12

24

Bura u Barseloni: Laporta optužen za pranje novca, oglasio se i klub

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner