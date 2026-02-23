"Popila sam neke tablete, hvala Bogu živ je" Snežana s knedlom u grlu o pretučenom sinu

Snežana Đurišić prošle nedjelje pretrpela je veliki stres nakon što je njen sin Marko Gvozdenović brutalno pretučen i zbog nanijetih povreda odmah hospitalizovan.

Ona se na konferenciji za medije održanoj prije nekoliko dana oglasila pred medijima prvi put i otkrila detalje, a sada je o sinu pričala i u emisiji Zvezde Granda Specijal.

Kako je otkrila, zbog stresa je morala da popije tablete.

- Popila sam neke tablete, ja to zovem "ludomil", ali dobro život ide dalje, hvala Bogu živ je i sve će to biti dobro. Bog je veliki - rekla je Snežana u Specijalu.

Oglasila se o situaciji iz ugla majke

Inače, Snežana je nedavno održala konferenciju za novinare gdje je detaljno govorila o tome šta se desilo njenom nasledniku. Šta je tom prilikom rekla poslušajte u videu ispod:

- Na to pitanje mogu samo majka da odgovorim. U pitanju je moj sin, kakav god da je, moj je sin. Jako sam tužna i razočarana što je moralo baš to da mu se dogodi. On je sada dobro, sve ostalo radi tužilaštvo i MUP.

Scena Snežana Đurišić se oglasila prvi put nakon što joj je sin pretučen

Uvijek sam bila protiv nasilja, niko nema pravo nikoga da ugrožava tako što će da ga pretuče - rekla je Snežana.

Jezivo mučen

Podsetimo, prema informacijama koje posjedujemo, Marko Gvozdenović je kobnog dana došao kod teško pokretnog poznanika Z.I. da mu donese hranu i dok je sedeo na krevetu, poznanik ga je iz čista mira udario u glavu zamrznutim mesom koje je bilo na stolu. Tada je uslijedio horor.

- On ga je udarao po glavi, a potom su mu se u batinanju pridružili mladić i djevojka koji žive sa njim. Marko Gvozdenović je zadobio više udaraca po glavi i tijelu , a onda su mu polomili mobilni telefon i udarili staklenom flašom u glavu - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

