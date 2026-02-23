Logo
"Popila sam neke tablete, hvala Bogu živ je" Snežana s knedlom u grlu o pretučenom sinu

Telegraf

23.02.2026

09:51

"Попила сам неке таблете, хвала Богу жив је" Снежана с кнедлом у грлу о претученом сину

Snežana Đurišić prošle nedjelje pretrpela je veliki stres nakon što je njen sin Marko Gvozdenović brutalno pretučen i zbog nanijetih povreda odmah hospitalizovan.

Ona se na konferenciji za medije održanoj prije nekoliko dana oglasila pred medijima prvi put i otkrila detalje, a sada je o sinu pričala i u emisiji Zvezde Granda Specijal.

Kako je otkrila, zbog stresa je morala da popije tablete.

- Popila sam neke tablete, ja to zovem "ludomil", ali dobro život ide dalje, hvala Bogu živ je i sve će to biti dobro. Bog je veliki - rekla je Snežana u Specijalu.

Oglasila se o situaciji iz ugla majke

Inače, Snežana je nedavno održala konferenciju za novinare gdje je detaljno govorila o tome šta se desilo njenom nasledniku. Šta je tom prilikom rekla poslušajte u videu ispod:

- Na to pitanje mogu samo majka da odgovorim. U pitanju je moj sin, kakav god da je, moj je sin. Jako sam tužna i razočarana što je moralo baš to da mu se dogodi. On je sada dobro, sve ostalo radi tužilaštvo i MUP.

Снежана Ђуришић

Scena

Snežana Đurišić se oglasila prvi put nakon što joj je sin pretučen

Uvijek sam bila protiv nasilja, niko nema pravo nikoga da ugrožava tako što će da ga pretuče - rekla je Snežana.

Jezivo mučen

Podsetimo, prema informacijama koje posjedujemo, Marko Gvozdenović je kobnog dana došao kod teško pokretnog poznanika Z.I. da mu donese hranu i dok je sedeo na krevetu, poznanik ga je iz čista mira udario u glavu zamrznutim mesom koje je bilo na stolu. Tada je uslijedio horor.

- On ga je udarao po glavi, a potom su mu se u batinanju pridružili mladić i djevojka koji žive sa njim. Marko Gvozdenović je zadobio više udaraca po glavi i tijelu , a onda su mu polomili mobilni telefon i udarili staklenom flašom u glavu - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

(telegraf)

Snežana Đurišić

sin

