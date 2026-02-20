Logo
Large banner

Sin Snežane Đurišić napušta zemlju?

Izvor:

Kurir

20.02.2026

09:06

Komentari:

0
Син Снежане Ђуришић напушта земљу?
Foto: Printscreen/Youtube/Grand Production

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, još uvijek je u bolnici na liječenju zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio prije nekoliko dana. Čim se oporavi, napustiće Srbiju i otići će u inostranstvo.

Nasljednik pjevačice je preseljenje planirao još krajem godine i trebalo je da sve bude realizovano ovih dana, ali se zbog nasilja koje je doživio to se još uvijek neće desiti.

"Meni je Marko oko Nove godine rekao da će u februaru da ode negdje preko da živi i radi, želio je da sakupi neki veći novac, a ovdje to nije mogao da zaradi. Da li je on bio dužan nekome, ili je možda želio da zaradi pare da bi u nešto investirao, to ne znam. Nije mi rekao, a ja ga nisam pitao. Uglavnom, siguran sam da će on otići čim izađe iz bolnice i oporavi se jer ovdje nema šta da traži", navodi izvor Kurira.

снијег-хладноћа-лед-

Region

Zbog snježnih padavina u Sloveniji više od 30.000 potrošača bez struje

Gvozdenović je s napadačima u sukob došao zbog duga od 500 evra. Osumnjičenima Z. I. (53) i L. S. (26) određen je pritvor zbog prebijanja sina pjevačice Snežane Đurišić.

Ljekarskim pregledom je utvrđeno da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive.

Snežana Đurišić ovim povodom oglasiće se danas na konferenciji za medije.

Podijeli:

Tag :

Snežana Đurišić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Извоз оружја и муниције прошел године повећан осам пута

Ekonomija

Izvoz oružja i municije prošel godine povećan osam puta

3 h

0
Због сњежних падавина у Словенији више од 30.000 потрошача без струје

Region

Zbog snježnih padavina u Sloveniji više od 30.000 potrošača bez struje

3 h

1
Мистерија код језера: Ушли у викендицу и нестали без трага, мјештани у страху

Hronika

Misterija kod jezera: Ušli u vikendicu i nestali bez traga, mještani u strahu

3 h

0
Хтјела да врати бивше црном магијом, гатаре је на крају уцјењивале

Srbija

Htjela da vrati bivše crnom magijom, gatare je na kraju ucjenjivale

3 h

0

Više iz rubrike

Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

Scena

Baki Prasetu ukrali stvari iz zapaljenog auta: Pokupili su sve kao šakali

4 h

0
Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Zbog ove cifre je teško pretučen sin Snežane Đurišić

4 h

0
Босанца опљачкали на турнеји: ''Остао сам без кинте''

Scena

Bosanca opljačkali na turneji: ''Ostao sam bez kinte''

4 h

0
Наша пјевачица проститутка пуштена из притвора?

Scena

Naša pjevačica prostitutka puštena iz pritvora?

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

22

Nestala dva ribolovca: U toku potraga

12

21

Kompanija prestaje da leti: Visoki porezi gase milione sjedišta

12

21

Srpska fabrika čokolade prodaje imovinu - cijena sitnica

12

15

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

12

11

Vozači pozvani na oprez: Od ponedjeljka aktivnosti na auto-putu Banjaluka-Gradiška

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner