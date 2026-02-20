Sin Snežane Đurišić napušta zemlju?

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, još uvijek je u bolnici na liječenju zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio prije nekoliko dana. Čim se oporavi, napustiće Srbiju i otići će u inostranstvo.

Nasljednik pjevačice je preseljenje planirao još krajem godine i trebalo je da sve bude realizovano ovih dana, ali se zbog nasilja koje je doživio to se još uvijek neće desiti.

"Meni je Marko oko Nove godine rekao da će u februaru da ode negdje preko da živi i radi, želio je da sakupi neki veći novac, a ovdje to nije mogao da zaradi. Da li je on bio dužan nekome, ili je možda želio da zaradi pare da bi u nešto investirao, to ne znam. Nije mi rekao, a ja ga nisam pitao. Uglavnom, siguran sam da će on otići čim izađe iz bolnice i oporavi se jer ovdje nema šta da traži", navodi izvor Kurira.

Gvozdenović je s napadačima u sukob došao zbog duga od 500 evra. Osumnjičenima Z. I. (53) i L. S. (26) određen je pritvor zbog prebijanja sina pjevačice Snežane Đurišić.

Ljekarskim pregledom je utvrđeno da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive.

Snežana Đurišić ovim povodom oglasiće se danas na konferenciji za medije.