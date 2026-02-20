Htjela da vrati bivše crnom magijom, gatare je na kraju ucjenjivale

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, postupajući po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, zaustavili su tročlanu grupu iz Zaječara koja se sumnjiči da je izvršila krivično djelo ucjene u saizvršilaštvu.

Osumnjičene T. M. (46), L. M. (21) i N. J. (27) iskoristile su emotivnu ranjivost jedne djevojke kako bi iznudile novac, prijeteći joj objavljivanjem privatnih podataka.

Hronika Misterija kod jezera: Ušli u vikendicu i nestali bez traga, mještani u strahu

Kako se sumnja, žrtva ove prevare, dvadesetosmogodišnja djevojka iz Niša, stupila je u kontakt sa osumnjičenima preko stranice na kojoj su se one predstavljale kao vidovnjaci.

Očajna u želji da obnovi vezu sa bivšim dečkom, Nišlijka im je poslala svoje i njegove fotografije, kao i privatne poruke u kojima je detaljno opisivala svoje probleme.

Kako se sumnja, djevojka je prethodno uplatila oko 55.000 dinara odnosno 500 evra.

Međutim, problemi su počeli kada je odbila da nastavi sa uplatama.

Kada su shvatile da žrtva više ne želi da plaća, uslijedile su prijetnje.

Sumnja se da su osumnjičene ucjenjivale oštećenu da će sve njene fotografije, poruke i intimne detalje iz prepiske javno objaviti ukoliko im ne isplati još novca.

Košarka 'Idi kod Turaka, j*** se za pare': Šok optužbe Milice Dabović na račun Marine Maljković

Efikasnim operativnim radom, niška policija je brzo identifikovala osobe koje stoje iza ovog profila i protiv njih će biti podnijete krivične prijave u redovnom postupku – navodi se u saopštenju, prenosi "Blic".