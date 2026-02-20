Horor u Trebinju: Upao u stan i pretukao muškarca

U Trebinju se dogodio težak incident kada je lice inicijala Lj.N. nepozvano i bez prethodne najave ušlo u stan drugog lica, nakon čega je uslijedio brutalan fizički napad, saopšteno iz Policijske uprave Trebinje.

Prema informacijama iz Policijske uprave Trebinje, napadač je nasilno upao u stan, gdje je oštećenom nanio teške tjelesne povrede.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je događaj kvalifikovalo kao krivična djela „Teška tjelesna povreda“ iz člana 132. stav 1. i „Narušavanje nepovredivosti stana“ iz člana 151. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje s ciljem dokumentovanja krivičnih djela i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima se incident dogodio.