Zamrznuta imovina 11 državljana BiH

Savjet ministara zamrzao je imovinu 11 državljana BiH koji se dovode u vezu terorizmom, a među njima je i Nusret Imamović iz Gornje Maoče koji se prije 13 godina priključio terorističkoj grupi “Islamska država”.

Imamovićeva trenutna lokacija je nepoznata, a njegovo ime našlo se i na globalnoj listi Stejt departmenta najtraženijih terorista na svijetu.

“Dnevni avaz” navodi da je na listi 11 državljana BiH kojima je zamrznuta imovina Emir Ćelam koji se povezuje sa terorističkom grupom “Islamska država” za kojim je prije osam godina na zahtjev institucija BiH raspisana crvena Interpolova potjernica, kao i Jasmin Grabus za kojeg su pojedini mediji u regionu izvještavali da je poginuo u Siriji.

Na listi su i Muradif Hamzabegović, Azur Karasuljići, Hariz Mešanović, Adem Mešanović, Meho Mešanović, Aleksandar Ružić, Edin Zukić i Sena Hamzabegović.

Riječ je o licima koja su se, prema saznanjima “Dnevnog avaza”, priključila paravojnim formacijama i za kojima su zbog učešća na stranim ratištima raspisane potjernice.

Iz Savjeta ministara su saopštili da je ovakva odluka dio obaveza BiH koji proizilaze iz Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN i primjene domaćeg mehanizma uvrštavanja.

“Odluke imaju preventivni karakter i usmjerene su na zaštitu bezbjednosti BiH i ispunjenje međunarodnih obaveza zemlje, uključujući i obaveze prema Manivalu u vezi s izricanjem finansijskih sankcija za terorizam, te ne predstavljaju utvrđivanje krivične odgovornosti niti prejudiciraju ishod bilo kojeg postupka pred nadležnim sudovima ili tužilaštvima”, naveli su iz Savjeta ministara.

Pojedinačne odluke će biti objavljene na zvaničnoj stranici Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara i u “Službenom glasniku BiH”.