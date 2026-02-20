Navijači vrijeđali Jokića, ponavljali jednu riječ - VIDEO

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije odigrao sjajan meč prethodne noći i njegov Denver poražen je na gostovanju L.A. Klipersima (115:114).

Gledali smo dramatičnu završnicu u kojoj su Jokić i Marej uspijevali da ostave Nagetse u igri, imali su priliku čak da dođu i do produžetka, međutim Marej je promašio slobodno bacanje u posljednjoj sekundi...

Scena Ovo su simptomi ALS-a, bolesti poslije koje je preminuo Erik Dejn

Ovaj meč obilježila je i neobična scena iz posljednje četvrtine, kada su navijači L.A. Klipersa horski vrijeđali Nikolu Jokića. Bilo je to na dva minuta do kraja utakmice, kada je Srbin stao na liniju za slobodna bacanja.

Dok je Jokić izvodio slobodna bacanja, sa tribina se čulo skandiranje: "Floper".

Šta to znači

U najslobodnijem prevodu, to je simulant, glumac, odnosno igrač koji "folira" da je fauliran.

Sve češće na ovaj način u NBA ligi nazivaju Jokića, iako i dalje izvodi mizeran broj slobodnih bacanja, u odnosu na batine koje dobija.

Zanimljivosti Skandal na svadbi: Svekrva preotela mladoženju usred plesa, mlada u suzama

Konkretno u ovom slučaju, faul je dobio kod svog koša, nakon uhvaćenog skoka i pokušaja da trči kontru, kada ga je Kolins jako udario po rukama i izbio mu loptu, gdje zaista nema ništa sporno i jasno je da se radi o faulu.

Nikola Jokic is the BIGGEST FOUL BAITER in NBA HISTORY 😭 pic.twitter.com/GRjPGwYh2u — Logion Noops (@LogionNoops) February 20, 2026

Nikola Jokić je na ovoj utakmici inače izveo samo sedam slobodnih bacanja i ukupno je zabilježio 22 poena, 17 skokova i šest asistencija, uz šest izgubljenih lopti, a navijačima Klipersa je zasmetao "pecanjem" faulova protivničkih igrača, posebno mladog Niderhozera.

Ni takvi doduše pokušaji nisu pomogli Denveru da dođe do pobjede protiv oslabljenih Klipersa, za koje ponovo nije igrao Bogdan Bogdanović, odnosno čitav meč presjedio je na klupi.

NBA rezultati 20. februar: