'Idi kod Turaka, j*** se za pare': Šok optužbe Milice Dabović na račun Marine Maljković

Agencije

20.02.2026

08:50

Bivša reprezentativka Srbije Milica Dabović javno je prozvala Marinu Maljković koja je prošle godine završila misiju na klupi reprezentacije kao selektorka. Sada je odlučila da pojasni detalje.

"Bile smo baš bliske i nije bilo trika da je ona negdje, a da ne igram za nju. Jer sam za nju bila najbolja osoba koju je upoznala i najveći borac s kojim je radila“, počela je 44-godišnjakinja koja je igrala na poziciji plejmejkera u podkastu "Sportkast“.

Istakla je da su se odnosi između njih dvije pogoršali na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine.

"Ne mogu da kažem da nisam plakala jedan jedini dan i da nisam bila zlostavljana", dodala je Milica Dabović.

Potvrdno je odgovorila na pitanje voditelja da li je to radila Marina.

Sve je kulminiralo nakon porođaja i tvrdi da ju je selektorka ponizila pred majkom, sestrom Anom i sinom Stefanom kada je pitala da li će biti mjesta za nju u reprezentaciji.

"Pomazila je moje divno dijete i rekla ‘Slušaj, za reprezentaciju nikad nećeš igrati, a i… Gdje su oni tvoji Turci? Idi, j*** se za pare. Znam da si ostala bez para.’ To su užasne i žalosne stvari, ali je to samo mali djelić mog pakla“, zaključila je Dabović.

Milica Dabović

Marina Maljković

